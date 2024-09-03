Олжас Бектенов принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции

В Астане проходит Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по вопросам инклюзии и трансформации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба Правительства

В пленарной сессии приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, заместитель Генерального секретаря ООН – Исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Сальсия Алисджабана, а также правительственные лидеры и технологические эксперты.

Премьер-Министр Олжас Бектенов отметил важную роль Организации в содействии экономическому процветанию, социальному благополучию и экологической устойчивости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На протяжении около 80 лет ЭСКАТО оказывает значительное влияние на жизнь более 4 млрд людей.

Казахстан свыше 30 лет является полноправным членом ЭСКАТО, продолжая поступательное развитие взаимоотношений в духе партнерства и добрососедства. За годы сотрудничества охвачены важнейшие направления, включая охрану окружающей среды, управление природными ресурсами, инвестиционное сотрудничество, торговлю, энергетику и транспорт. Олжас Бектенов акцентировал внимание участников конференции на цифровых технологиях, открывающих новые горизонты для бизнеса, социальной сферы и обеспечивающих экономический рост и расширение возможностей для миллионов людей. Обозначена важность обеспечения равного доступа к цифровым ресурсам для всего региона.

«Вчера глава нашего государства в Послании отметил, что Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Именно они открывают новые горизонты для бизнеса, образования и здравоохранения, обеспечивают экономический рост и расширяют возможности для миллионов людей. Мы активно развиваем эти направления. Сегодня наша страна входит в число 30-ти самых оцифрованных государств мира и занимает 8-е место по оказываемым онлайн услугам», — отметил Олжас Бектенов.

На сегодня более 90% всех государственных услуг доступны для населения Казахстана с мобильных устройств. До конца 2029 года в стране планируется выстроить полноценную экосистему, которая обеспечит равный доступ населения и бизнеса к цифровым ресурсам. Для создания собственных электронных ресурсов в стране разрабатываются продукты в сфере искусственного интеллекта. Ключевой площадкой для отбора эффективных решений станет Национальный центр искусственного интеллекта. О его создании глава государства заявил накануне в Послании народу Казахстана. В рамках развития Цифрового шелкового пути совместно с соседними странами реализуется проект по прокладке оптоволоконных линий связи по дну Каспийского моря с выходом в страны Персидского залива.

Интеграция позволит сформировать современную инфраструктуру сбора, хранения и обработки данных для развития новых технологий, привлечения крупных Big Tech компаний, а также обеспечить вывод казахстанских IТ-решений на мировой рынок. Ключевую роль в этом процессе играет международный технопарк Astana Hub, на площадке которого создан благоприятный инвестиционный климат для 1400 резидентов, среди которых 400 иностранных компаний.