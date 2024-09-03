Олжас Бектенов принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции

Правительство
147
Дана Аменова
корреспондент

В Астане проходит Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по вопросам инклюзии и трансформации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба Правительства

В пленарной сессии приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, заместитель Генерального секретаря ООН – Исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Сальсия Алисджабана, а также правительственные лидеры и технологические эксперты.

Премьер-Министр Олжас Бектенов отметил важную роль Организации в содействии экономическому процветанию, социальному благополучию и экологической устойчивости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На протяжении около 80 лет ЭСКАТО оказывает значительное влияние на жизнь более 4 млрд людей.

 Казахстан свыше 30 лет является полноправным членом ЭСКАТО, продолжая поступательное развитие взаимоотношений в духе партнерства и добрососедства. За годы сотрудничества охвачены важнейшие направления, включая охрану окружающей среды, управление природными ресурсами, инвестиционное сотрудничество, торговлю, энергетику и транспорт. Олжас Бектенов акцентировал внимание участников конференции на цифровых технологиях, открывающих новые горизонты для бизнеса, социальной сферы и обеспечивающих экономический рост и расширение возможностей для миллионов людей. Обозначена важность обеспечения равного доступа к цифровым ресурсам для всего региона.

«Вчера глава нашего государства в Послании отметил, что Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Именно они открывают новые горизонты для бизнеса, образования и здравоохранения, обеспечивают экономический рост и расширяют возможности для миллионов людей. Мы активно развиваем эти направления. Сегодня наша страна входит в число 30-ти самых оцифрованных государств мира и занимает 8-е место по оказываемым онлайн услугам», — отметил Олжас Бектенов. 

На сегодня более 90% всех государственных услуг доступны для населения Казахстана с мобильных устройств. До конца 2029 года в стране планируется выстроить полноценную экосистему, которая обеспечит равный доступ населения и бизнеса к цифровым ресурсам. Для создания собственных электронных ресурсов в стране разрабатываются продукты в сфере искусственного интеллекта. Ключевой площадкой для отбора эффективных решений станет Национальный центр искусственного интеллекта. О его создании глава государства заявил накануне в Послании народу Казахстана. В рамках развития Цифрового шелкового пути совместно с соседними странами реализуется проект по прокладке оптоволоконных линий связи по дну Каспийского моря с выходом в страны Персидского залива.

Интеграция позволит сформировать современную инфраструктуру сбора, хранения и обработки данных для развития новых технологий, привлечения крупных Big Tech компаний, а также обеспечить вывод казахстанских IТ-решений на мировой рынок. Ключевую роль в этом процессе играет международный технопарк Astana Hub, на площадке которого создан благоприятный инвестиционный климат для 1400 резидентов, среди которых 400 иностранных компаний.

#инклюзия #трансформация #Олжас Бектенов #Азиатско-Тихоокеанская конференция

Популярное

Все
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Семьям горняков окажут помощь
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Водоканалы соберут под одной крышей
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Детвора района Нурлы жол начала учебный год в новом здании
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Вручили ключи от квартир и авто
Формирование бюджета страны нуждается в совершенствовании
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Жить по средствам
Мое право на Таза Қазақстан
Стартовал международный марафон-байга «Ұлы дала жорығы»
Лихача с миллионным штрафом задержали в Уральске
Финансовый мониторинг охватит нацпроект «Комфортные школы»
Нацбанк в августе купил $223 млн
Еркин Габбасов стал серебряным призером XVII Паралимпийских игр
Большое путешествие на маленьких авто
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлингу
Сотрудник спецЦОНa занизил сумму утильсбора
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
О процессе образования радионуклидов и воздействии АЭС на окружающую среду, рассказал эксперт
Не разговаривайте с незнакомцами: как не попасться на уловки мошенников
Задержаны учредители частных детсадов в Алматинской области
Запасайтесь, пока нет очередей: В Карагандинской области действуют 54 точки продажи угля населению
Поплатились за бюджетные хищения: об уголовных делах в отношении ряда чиновников рассказали в Антикоре
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Пять стройкомпаний лишили лицензий в Астане
Немалые средства понадобятся КТЭК для снижения критического уровня изношенности оборудования
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Строительство АЭС: принято постановление правительства по вопросу республиканского референдума
Таджикистан направил Казахстану около 500 млн кубометров воды
На сколько увеличатся пенсии, стипендии и соцвыплаты в 2025 году - законопроект
В общем доме не бывает «ваших проблем»
Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами Олимпиады
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Появится парк на «Колесных рядах»
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю

Читайте также

Свыше 10 трлн тенге необходимо на модернизацию электроэнерг…
Олжас Бектенов: Новое Послание президента – важный и своевр…
Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка…
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]