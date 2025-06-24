В рамках работы 37-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов Премьер-министр Олжас Бектенов провел ряд встреч с участниками заседания — главами иностранных компаний и крупных финансовых организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Внимание было уделено ходу реализации совместных инвестиционных проектов и перспективным направлениям сотрудничества, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым на полях СИИ. Правительство РК приветствует инициативы бизнеса в области промышленности и металлургии, в т.ч. глубокой переработки, модернизации транспортной инфраструктуры, цифровизации и ИИ, сельского хозяйства, и окажет необходимую поддержку проектам, направленным на рост экономики.

В ходе встречи с главным исполнительным директором Solidcore Resources plc Виталием Несисом обсуждены вопросы сотрудничества в области добычи и переработки драгоценных и цветных металлов, энергетики и защиты окружающей среды. Внимание уделено реализации проекта по строительству гидрометаллургического комбината в Павлодарской области (ЕГМК). Инвестиции Solidcore Resources plc в проект составляют $978 млн, мощность ГМК – переработка 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата и выпуск порядка 15 тонн золота в год. Предусмотрено создание порядка 500 новых рабочих мест в регионе.

Внимание уделено планам компании по модернизации и увеличению производственных мощностей на месторождении олова Сырымбет в Северо-Казахстанской области и золоторудном месторождении Тохтар в Костанайской области. Реализация данных проектов обеспечит повышение передела с увеличением добавленной стоимости, что придаст дополнительный импульс экономике Казахстана. Кроме того, ведутся активные работы по созданию энергетического кластера на Варваринском месторождении с комплексом из солнечной и газопоршневой станций и газораспределительной инфраструктуры.

Олжас Бектенов подчеркнул важность инициатив бизнеса, направленных на расширение производства, внедрение современных технологий и защиту окружающей среды. Со стороны Правительства таким проектам будет оказана всесторонняя поддержка.

Главный исполнительный директор Solidcore Resources plc Виталий Несис, в свою очередь, отметил созданные в РК благоприятные условия для развития предприятий полного цикла, включающего в себя разведку, добычу и обработку металлов.

На встрече с вице-президентом корпорации Marubeni Акирой Теракава обсуждены вопросы сотрудничества в энергетическом секторе, авиационной отрасли, сельском хозяйстве и др.

Marubeni является лидером на рынке Японии в сферах торговли, инвестиций, добычи и переработки минеральных ресурсов и развития инфраструктуры. В Казахстане компания участвовала в проектах по реконструкции Атырауского НПЗ и международного аэропорта Астаны. Совместно с АО «НАК «Казатомпром» ведутся работы по освоению уранового месторождения Харасан и строительству сернокислотного завода в Кызылординской области. Marubeni изучает возможности реализации проектов в Казахстане в сфере декарбонизации и сокращения выбросов углекислого газа. Кроме того, выражена заинтересованность в расширении сотрудничества в области АПК.

В ходе встречи с генеральным директором TAV Airports Holding Серканом Каптаном в рамках перспектив дальнейшего развития авиационной отрасли Казахстана рассмотрена деятельность международного аэропорта Алматы.

С момента вхождения TAV в проект в 2020 году компания инвестировала в развитие аэропорта $260 млн. В мае 2025 года завершилось строительство нового международного терминала. Серкан Каптан отметил положительную динамику по ряду параметров. Так, пассажиропоток за последние годы вырос почти вдвое — с 6,4 млн в 2019 году до 11,4 млн в 2024 году. Грузоперевозки увеличились с 65 тыс. до 114 тыс. тонн, что составляет 70% всех авиагрузов, перевозимых по стране. В настоящее время на предприятии трудятся более 3,6 тыс. человек, из которых 99% — граждане Казахстана.

Отмечено, что в рамках следующего этапа модернизации до 2030 года TAV планирует вложить порядка $362 млн в развитие взлетно-посадочной полосы, строительство параллельной рулежной дорожки, перрона для грузовых рейсов, модернизацию терминалов, развитие инфраструктуры безопасности и IT-систем, строительство парковки и гостиницы.

В ходе встречи с вице-президентом по рыночным решениям Азиатского Банка Развития Бхаргавом Дасгуптой обсуждены вопросы стратегического партнерства и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие экономики Казахстана. Внимание уделено углублению сотрудничества в таких сферах, как модернизация инфраструктуры, сельское хозяйство, борьба с изменением климата, цифровизация, здравоохранение, образование и др. За более чем 20 лет Азиатским Банком Развития в экономику Казахстана вложено более $7 млрд, реализован 31 проект. В активном портфеле АБР по Казахстану 9 проектов на общую сумму порядка $1 млрд, включающих в себя реконструкцию автодорог Актобе — Кандыагаш и Кызылорда — Жезказган, модернизацию ТЭЦ-2 в городе Алматы и др.

По итогам встреч стороны выразили готовность развивать взаимовыгодное партнерство, направленное на реализацию новых совместных проектов.