Беларусь передала двух осужденных Казахстану

Беларусь передала для дальнейшего отбывания наказания граждан Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

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Генпрокуратура Беларуси удовлетворила запросы о передаче казахстанцев «К» и «М», которые белорусским судом были приговорены к лишению свободы.

«Гражданин «К» был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере, гражданка «М» – за кражу, разбой и хищение личных документов к 5 годам и 7 годам 6 месяцам соответственно», – уточнили в высшем надзорном органе страны.

Сотрудники ГП и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК доставили их в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания. Сейчас они водворены в следственный изолятор города Астаны.