Цапля должна бы давно улететь. Но зима нынче мягкая. Теплые дни задержали холод, и птица осталась в городе.

Еще лет 20 назад увидеть большую белую цаплю в Северном Казахстане считалось орнитологической удачей. Эти изящные птицы предпочитали более теп­лый климат и тянулись к южным водоемам.

Но в последние годы белые цапли уверенно осваивают северные территории. А все потому, что температура поздней осени в регионе стала выше, оттепели длятся дольше. В результате цап­ли задерживаются до декабря, порой даже зимуют на незамерзающих протоках.

Вообще-то длинноногие птицы плохо переносят морозы. Голые лапы созданы для болот и тихих стариц. Нынешняя зима делает уступку, реки и озера все еще застыли не до конца.

Цапля осторожно ступает по снегу. Зорко всматривается в темную воду. Среди зимнего безмолвия она кажется единственным живым существом. Прохожие останавливаются, чтобы сфотографировать редкую гостью. Дети, путая названия, восхищенно шепчут:

– Лебедь!

– А может, ангел?..

У этой цапли есть особая смелость – остаться, когда все улетают. И есть особая надежда – жить там, где как будто бы уже нельзя.

Зима еще колеблется, словно дает птице шанс – тонкий, как кромка льда. Белая цапля поднимает крылья – и этот взмах похож одновременно на молитву, благодарность и чистую поэзию.

Хочется верить, что цапля переживет эту зиму. Вместе с нами. Как все редкие, но смелые сердца.