По данным Минтранса, в текущем году автоперевозчики респуб­лики доставили 288 млн тонн грузов (+1,7%), пассажиропоток достиг 1,5 млрд человек (+12,2%). В авиации обработано 139,6 тыс. тонн грузов, перевезено 13,1 млн пассажиров. Железнодорожным транс­портом доставлено 380,3 млн тонн

(+7,9 %) грузов и 16,4 млн пассажиров.

– Главой государства поставлена стратегическая задача по превращению Казахстана в ключевой транспортный узел на евразийском пространстве. Для ее решения принимаются системные меры. Увеличена пропускная способность Транскаспийского международного транс­портного маршрута, синхронизирована тарифная политика с иностранными парт­нерами, сокращены сроки доставки грузов. Ведется модернизация автодорожной инфраструктуры с упором на транзитные и международные коридоры. Зафиксирован рост контейнерных перевозок. На казахстанско-китайской границе претворяется в жизнь проект «Умная таможня» с беспилотными перевозками и единой электронной декларацией, – отметил Олжас Бектенов.

Началось заседание с рассмотрения вне повестки текущей водохозяйственной обстановки и водообеспечения южных регионов в период предстоящей вегетации.

Олжас Бектенов отметил необходимость принятия комплексных мер для решения вопросов водообеспечения в условиях продолжающегося маловодного периода и акцентировал внимание на необходимости диверсификации структуры посевных площадей.

Премьер-министр подчеркнул, что первостепенной задачей является сокращение доли влаголюбивых культур и внедрение водосберегающих технологий. Акиматам регионов и уполномоченным ведомствам необходимо обеспечить строгое исполнение индикаторов по диверсификации структуры посевных площадей, а Министерству водных ресурсов – не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов.

– Министерство сельского хозяйства утвердило соответствующий график по диверсификации посевных площадей, и вся дальнейшая работа должна вестись строго в соответствии с этим графиком. Например, если хозяйству установлено 100 гектаров и завтра будет засеяно хотя бы на один гектар больше, мы не дадим ни капли воды. Если завтра, нарушив показатели, утвержденные Министерством сельского хозяйства, у фермеров возникнут убытки, ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно уже сейчас людям сказать открыто, – заявил Олжас Бектенов, подчеркнув при этом, что держит данный вопрос на личном контроле.

В рамках подготовки к вегетационному сезону 2026 года акимам областей также поручено провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности. Министерству водных ресурсов и ирригации, акиматам приграничных регионов – вести интенсивную работу с сопредельными странами по обеспечению своевременного поступления необходимых объемов воды.

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев доложил, что маловодный период в южных регионах продолжится: приток в Шардаринское водохранилище снизился на 43%, объемы воды в Нарын-Сырдарьинском каскаде – на 3,8 млрд кубометров. Прогнозный приток на вегетацию 2026 года оценивается в 1–2 млрд кубов, что создает риск дефицита поливной воды до 1 млрд кубометров.

В Жамбылской области водохранилища заполнены лишь на 41%. План по сокращению влаголюбивых культур в 2025 году не выполнен: посевы риса и хлопка превысили плановые показатели.

Напомним, ранее, в июле 2025 года, Премьер-министр поручал акимам южных регионов обеспечить жесткий контроль над рациональным использованием поливной воды, предотвратить несанкционированные посевы влагоемких культур и заранее принять меры для бесперебойного водоснабжения населения. По итогам проверок должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур, привлечены к ответственности.

Открывая обсуждение основного воп­роса повестки заседания, министр транс­порта Нурлан Сауранбаев доложил о развитии транспортно-логистического потенциала республики.

Согласно данным, представленным докладчиком, за истекшие десять месяцев в отрасли наблюдается положительная динамика по основным показателям. Объем транспортных услуг вырос на 20,7%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 18,4%. Объем транзитных грузов достиг 29,4 млн тонн (+5%).

Строительными и ремонтными работами в текущем году охвачено 13 тыс. км автомобильных дорог, 93% республиканских трасс находятся в нормативном техническом состоянии. Продолжается модернизация пунктов пропуска на внутренней границе. До конца 2027 года планируется ввести в строй 37 таких объектов.

– Основным фактором эффективности автодорог являются цифровые решения. По поручению Главы государства в рамках e-Joldar формируются цифровые пас­порта дорог. Это позволит в дальнейшем внедрять беспилотные автомобили, – сообщил Нурлан Сауранбаев.

Министр добавил, что ежегодно проводится дорожная диагностика с использованием технологий искусственного интеллекта. Продолжается установка автоматизированных измерительных станций для сохранности дорожного полотна. Для снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряются платные участки на дорогах республиканского значения. На платных дорогах система KazToll позволила собрать 79 млрд тенге.

Объемы контейнерных перевозок в транзитном и экспортном сообщениях по международным железнодорожным коридорам до конца года оцениваются на уровне 1,7 млн ДФЭ. В планах «Қазақстан темір жолы» на этот год – только по контейнерному транзиту достичь 1,5 млн ДФЭ.

– Особое внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транс­портного маршрута (ТМТМ). Сегодня строятся и модернизируются железнодорожные линии. Расширяется инфраструктура в Каспийском регионе: ведутся дноуглубительные работы в акватории портов Актау и Курык, приобретаются шесть судов, запущена первая очередь проекта контейнерного хаба, – рассказал председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Талгат Алдыбергенов.

За истекшие 11 месяцев контейнерный транзит по маршруту ТМТМ составил 38,2 тыс. ДФЭ, что выше уровня 2024 года на 21%.

О работе, проводимой в части цифровизации таможенного администрирования, внедрения искусственного интеллекта и модернизации пунктов пропуска, доложил министр финансов Мади Такиев. По его словам, ведомство завершает переход на единую платформу Keden. Новая система заменит три разрозненные действующие базы данных и обеспечит автоматизацию ключевых процедур.

Существенно модернизирована система электронной очереди. Отдельно министр остановился на обновлении физической инфраструктуры. До конца года будет полностью завершена модернизация девяти пунктов пропуска.

– Четыре пункта уже введены в эксплуа­тацию: два на границе с Китаем и два – с Узбекистаном. В эту пятницу будут запущены «Казыгурт» и «Темир-баба», а 25 декабря – пункты «Тажен», «Майкапчагай» и «Бахты». Таким образом, поручение Главы государства будет исполнено в полном объеме, – заверил Мади Такиев.

Эффективность принимаемых мер подтверждается статистикой. Пилотный проект по переводу пункта «Нур жолы» на круглосуточный режим работы позволил удвоить поток автотранспорта – до 1 800 единиц в сутки. Ожидается, что в следующем году пропускная способность вырастет до 5 млн единиц транспортных средств.

Продолжается реконструкция пункта «Жибек жолы», после которой его пропускная способность достигнет 70 тыс. человек и двух тысяч машин в сутки.

Проводимая работа, по словам главы Минфина, обеспечивает прямой фискальный эффект: поступления таможенных платежей за 11 месяцев года увеличились на 566 млрд тенге с ростом на 16% к аналогичному периоду прошлого года. Перенос логистических операций в транс­портно-логистические центры и склады временного хранения сократил время прохождения транспорта через пункт пропуска с девяти часов до 30 минут.

Об итогах цифровизации транспортной отрасли в свою очередь отчитался вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин. О развитии инфраструктуры платных автомобильных дорог, внедрении новых технологий в автодорожное строительство доложил председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

Подытоживая обсуждение основного вопроса заседания, Премьер-министр подчеркнул, что на фоне растущей конкуренции за транзитные грузопотоки необходимо активно развивать потенциал транспортно-логистической системы, особенно через ускоренную цифровизацию процессов на международных коридорах и пунктах пропуска.

Одним из ключевых направлений в рамках реализации Послания Президента стало внедрение сквозных цифровых решений, включая экосистему Smart Cargo для онлайн-мониторинга движения грузов и сопряжения государственных и частных платформ. Однако часть сервисов пока не подключена, поэтому Премьер-министр поручил Министерству транс­порта совместно с заинтересованными госорганами до 1 апреля 2026 года завершить полную интеграцию всех сервисов и информационных ресурсов.

– На недавнем совещании Глава государства обозначил приоритетность формирования авиахабов для развития транспортно-транзитной сферы. Ведется работа по расширению географии полетов, привлечению новых иностранных авиаперевозчиков, увеличению грузовых и пассажирских потоков через аэропорты страны. Осуществляются модернизация аэропортовой инфраструктуры, обновление спецтехники и цифровизация сервисов обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Все это позволит превратить аэропорты Казахстана в конкурентоспособные региональные хабы, – сказал руководитель Правительства.

При этом Олжас Бектенов отметил необходимость развития информационно-аналитической системы транспорт­ной базы данных. Уже создан единый массив, запущены модули мониторинга движения грузов, но монолитная архитектура системы усложняет интеграцию и внедрение инноваций. Министерству транспорта совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития поручено перейти на модульную масштабируемую архитектуру с открытыми интерфейсами и поэтапно внедрять для прогнозирования и управления потоками ИИ-инструменты.

Премьер-министр также дал ряд поручений по направлениям транспортно-транзитной сферы.

– В соответствии с поручением Главы государства в декабре завершается модернизация пунктов пересечения государственной границы. В ближайшее время будет осуществлен запуск пяти пунктов пропуска. Таким образом, все пункты пропуска на внешнем контуре ЕАЭС будут отвечать международным стандартам и обеспечат ускоренное прохождение грузов, – подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта и АО «НК «ҚазАвтоЖол» на внутреннем контуре ускорить темпы строительства и соблюдать установленные сроки. Немаловажное значение, по словам Премьера, имеет и состояние сервисной инфраструктуры вдоль транспортных путей. В связи с чем ведомству и компании совместно с акиматами необходимо обеспечивать комфортные условия для населения и перевозчиков, повсеместно привлекая частные инвестиции.

По завершении заседания традиционно состоялась пресс-конференция, в ходе которой журналисты могли получить ответы на интересующие казахстанцев вопросы, касающиеся развития отечественной транспортной отрасли.