Беременную женщину вернули к жизни после остановки сердца в Шымкенте

Роженица в критическом состоянии была экстренно доставлена в родильное отделение, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Она поступила с обильным кровотечением, в состоянии геморрагического шока 3 степени.

Уже на операционном столе у нее произошла остановка сердечной деятельности, но команде врачей в составе анестезиологов, акушер-гинекологов, операционных сестер, трансфузиологов удалось успешно провести сердечно-легочную реанимацию.

После восстановления основных жизненных функций, была проведена операция по остановке кровотечения и жизнь пациентки стала вне опасности благодаря слаженным и высокопрофессиональным действиям бригады медиков.

Состояние родильницы и малыша удовлетворительное, и они готовятся к выписке домой.