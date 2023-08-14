Бесплатным питанием обеспечат всех учащихся начальных классов в Казахстане

Уже с 1 сентября 2023 года в Казахстане 100% учащихся начальных классов будут охвачены бесплатным питанием.

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С 1 сентября текущего года бесплатным питанием обеспечат более 1,5 млн учащихся из малообеспеченных семей и обучающихся начальных классов независимо от социального статуса. Об этом сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в Алматы – 800 тенге.

"В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял 56,6%. Это школьники городов Астаны, Алматы и Шымкента, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской и Атырауской областей. Для исполнения поручения главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым с нового учебного года будет достигнут 100% показатель", – поделилась руководитель управления Комитета по охране прав детей Дана Мактаева.



Министерство прорабатывает вопрос повышения качества школьного питания.