Беспрецедентная гонка

На просторах Казахстана появился абсолютно новый и захватывающий вид конного спорта на длинные дистанции, не имею­щий аналогов в мире, – жорык. Он возник благодаря марафону-байге «Ұлы дала жорығы», который впервые прошел в 2022 году и завоевал сердца многих ценителей конного спорта, став настоящей сенсацией.

В Казахстане известно несколько видов байговых скачек, таких как тай-байга, кунан-байга, аламан байга, жорга байга и другие. Однако ни один из них не подразумевает столь длительные дистанции как жорык. Дистанция первого марафона составляла впечатляющие 1 200 километров, и, несмотря на ее длину, к финишу пришли 26 скакунов из 95 стартовавших. Этот успех подтвердил жизнеспособность нового вида, сделав его частью мировых конных скачек.

Известно, что в Монголии проводятся подобные конные марафоны. Однако там дистанция составляет 1 000 километров. При этом каждые 40 километ­ров меняются лошади. А в нашем случае скакуны меняются лишь один раз после половины пройденного отрезка дистанции марафона – 650 километров, что еще раз подтверждает невероятную выносливость казахских пород лошадей.

На этот раз дистанция составит без малого 1 300 километров. Команда, которая справится с этой задачей за наименьшее время, будет признана абсолютным победителем марафона-байге «Ұлы дала жорығы».

Большой праздничный старт марафону был дан недалеко от столицы, возле аула Каражар. Здесь собрались команды, представляющие все области (за исключением Атырауской), а также крупнейшие города страны. Все команды, состоящие из пяти человек, представлены наездниками-мужчинами, кроме сборной Акмолинской области под названием «Иманжүсіп», где впервые свои силы на большой дистанции пробуют и девушки. Наряду с всадником Мерзаком Садуакасовым честь команды пристоличной области будут защищать лихие наездницы Ляззат Ахметова, Лаура Букпаева, Анна Исмаилова и Евгения Касенова. Для них не будет никаких поблажек, сообщают организаторы состязаний, а потому они перенесут все тяготы нелегкого пути, к которым, как заявили прекрасные девушки, они полностью готовы.

– Только вчера мы провели официальное открытие VI фес­тиваля по национальным видам спорта. А уже сегодня собрались на церемонии начала «Ұлы дала жорығы», который проводится уже во второй раз. Национальный спорт – это благородное наследие, за которым стоят дух и честь, история и традиции нашей нации. Это один из основных факторов, объединяющих нашу страну, – отметил перед стартом президент Ассоциации национального спорта Исламбек Салжанов.

В свою очередь председатель попечительского совета федерации конного спорта JORYQ Алибек Алденей выразил уверенность, что марафон-байге и в этом году пройдет на высоком уровне.

– Достигнув независимости и став суверенной страной, нацио­нальные виды спорта в Казахстане развиваются высокими темпами. «Ұлы дала жорығы» – особенный проект, который объе­диняет наше прошлое и настоящее, пропагандируя традиции нашей страны, – подчерк­нул он.

По словам организатора марафона-байге Гани Дуйшенова, ход соревнования будут оценивать два международных и два казахстанских судьи, а за состоянием лошадей на протяжении всего пути будут следить также два международных и три казах­станских ветеринарных врача.

Стоит отметить, что уже в первый же день была определена лучшая тройка первого этапа. Так, команда Жамбылской области первой преодолела марш­рут в 50 километров за 2 часа 23 минуты 37 секунд (далее всадники будут проходить в день уже по 100 километров). Второе место заняли всадники Северо-Казахстанской области с результатом 2 часа 57 минут 4 секунды. А команда области Жетысу замкнула тройку лидеров со временем 2 часа 58 минут 32 секунды.