Первый казахский детский сад открыли в США

В американской Калифорнии открылся первый в США казахский детский сад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Идея создания образовательного центра принадлежит нашей соотечественнице Жанне Атабековой. По её словам, теперь у казахстанцев, проживающих и работающих в Кремниевой долине, появилась возможность прививать молодому поколению национальные ценности и обучать казахскому языку.

- Нам всё понравилось. Мы хотим, чтобы наш ребёнок получил такое же воспитание, как если бы его воспитывали бабушка с дедушкой.

- Это садик важен, чтобы сохранить наш язык. Моей младшей дочери Асиме 18 месяцев. Я хочу, чтобы она знала родной язык, - делятся казахстанцы, проживающие в Калифорнии.