Не прошедшая аяваску, или Дышите маткой

Культура и общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

«Деньги текут ко мне рекой, деньги меня лю-ю-б-я-ят!» – повторяя за коучем, надрывно кричали мы на тренинге по увеличению финансовых потоков, на который меня занесло, когда я решила, что достойна большего

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В тренинге участвовали более 50 человек, поддавшись на посулы таргетированной рекламы в соцсетях некоего коуча, который утверждал, что в списке «Форбс» все сплошь его ученики.

«А я что, хуже, что ли? Я тоже хочу в «Форбс», – подумала я, и, заплатив за тренинг сумму в размере своего месячного оклада, ринулась в обеспеченную будущность. Тем более что ничего особенного делать для этого не нужно, просто выкрикивать денежные аффирмации, а для меня это не проблема – покричать я люблю.

Меня не смутило, что коуч, воспитавший всех миллиардеров планеты, явно давно не обращался к стоматологу, а во время перерыва «стрелял» сигареты у участников тренинга. Добросовестно выполнив упражнения, а среди прочего нужно было еще выйти на улицу и просить у прохожих деньги, а также раз в неделю гулять без, пардон, трусов – мол, это дает свободу и раскрепощение, которые способствуют денежному потоку, – я, наконец, засомневалась.

Стоит ли говорить, что ни хождение без исподнего, ни денежные аффирмации не дали мне вожделенного богатства, и я поныне живу на зарплату.

Но вы думаете, это остановило меня от участия в другом тренинге? Нет. Тревожный тип личности заставлял идти самым легким путем по закрытию моих гештальтов. Ок, подумала я, в «Форбс» не попала, но могу же развить в себе женственность и притягательность для противоположного пола. Тем более что после прохождения такого тренинга моя взрослая подруга во время первого же посещения турецкого курорта была очень востребована у местных мужчин.

Там нас учили дышать маткой. У меня никак не получалось дышать маткой. Коуч по дыханию маткой – молодая девушка с выбритым затылком, добросовестно пыталась меня научить, мотивируя тем, что как только я задышу маткой, буду вся такая женственная-преженственная, а поклонники, как водится, будут сами собой штабелями укладываться.

Но у меня не получалось. Коуч оказалась ответственной за тех, кого не научила дышать маткой, и добросовестно пыталась меня научить. «Обрати свой внутренний взор в матку, разговаривай с ней», – призывала она меня.

Меня жутко смущало, что все вокруг дышали маткой, а я – нет. Плюнув на разговоры, коуч решила подключить тяжелую артиллерию. Отозвав меня в сторонку, она заговорщически сообщила, что есть у нее одно средство, аяваска называется. Выпьешь, мол, и все получится. Правда, говорит, ты будешь в бессознательном состоянии и возможны курьезы типа рвоты и иных естественных отправлений организма. А еще придется дополнительно доплатить тысячу долларов.

Если помните, в «Форбс» я так и не попала, а потому доплачивать мне было просто нечем. И ушла я с тренинга, так и не задышав маткой. И больше на тренинги не ходила.

И все же мое участие в этих тренингах не было бесполезным. Я вынесла, пожалуй, самый важный для себя урок. Человек сам должен быть творцом своей жизни. И не перекладывать за нее ответственность на кого бы то ни было. Даже на коучей, какие бы они обещания ни давали…

 

#тренинги #коучи #курсы #семинары

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