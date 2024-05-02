Вопросы защиты наследия тюркской культуры обсудили в Азербайджане

Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Первое заседание Совета Фонда тюркской культуры и наследия прошло в Баку. В нем приняло участие руководство министерств культуры стран участников фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По данным ведомства, Фонд тюркской культуры и наследия был создан в 2015 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и поддержан главами государств Казахстана, Кыргызстана и Турции. Его основная цель - поддержка и финансирование программ и проектов по сохранению, изучению и пропаганде тюркской культуры и наследия.

В ходе заседания Совета министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что перед Фондом стоят масштабные задачи по развитию новых направлений, актуальных для тюркского мира и соответствующих глобальным и региональным вызовам.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова озвучила итоги, презентовала новые направления деятельности Фонда, планы на 2024-2025 годы.

В целом, план работы Фонда был поддержан всеми странами-участниками. Предполагается, что его реализация придаст новый импульс деятельности организации.

В своём выступлении министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подчеркнула, что Фонд тюркской культуры и наследия является примером единства тюркских государств на международной арене.

«Фонд еще больше сближает и наши культуры, и наши страны. Культурные и научные мероприятия, в том числе выставки, которые организует Фонд, укрепляют существующие связи и создают возможность для более тесного сотрудничества», – сказала Аида Балаева, пригласив участников заседания на научно-практическую конференцию, посвящённую петроглифам Тамбалы.

Конференция соберет ученых тюркского мира в Казахстане в текущем году. Министр отметила о необходимости анализа планов Организации Тюркских Государств, Международной Организации Тюркской Культуры, Международной Тюркской Академии и Международного фонда тюркской культуры и наследия на предмет дублирования и определения конкретных функций их деятельности, направленных на сохранение и популяризацию тюркского наследия.

В этой связи, по ее мнению, целесообразно создание единой группы по проведению экспертизы памятников, реставрации, а также их включению в список ЮНЕСКО.

Наряду с этим Аида Балаева приняла участие в 6-м Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который прошёл с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В министерстве добавили, что на панельных дискуссиях и пленарных заседаниях представители из более чем 110 стран обсудили такие темы, как образование, молодежь, изменение климата, искусственный интеллект, защита культурного наследия, нелегальная миграция.

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