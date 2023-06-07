Бесшовные транзитные перевозки

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Нурлан Кулбатыров, заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade»

Качественная инфраструктура чрезвычайно важна для развития международной торговли и экономического роста.

фото из архива "КП"

Казахстан успешно развивает транзитные коридоры из Китая в Европу, включая направления в страны Кавказа и Турцию. Накоп­ленный положительный опыт рес­публика начала использовать и для повышения эффективности использования Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Общая пропускная способность этого маршрута составляет порядка 5,8 млн тонн грузов в год. ТМТМ предоставляет возможность перевозить грузы железнодорожными вагонами и автотранспортом, паромами, а также контейнерными сухогрузными судами.

В 2022 году по Транскаспийскому коридору было перевезено 1,5 млн тонн грузов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021-м. Объем контейнерных перевозок увеличился на 33%, до 33 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). Экспорт казахстанских грузов вырос в 6,5 раза и составил 891 тыс. тонн.

Уже сейчас можно отметить переориентацию на ТМТМ значительной части грузопотока казахстанского экспорта – это продукты нефтехимии, черные и цветные металлы, уголь, ферросплавы, зерновые и другие грузы.

Производственные мощности перевалки казахстанских портов на Каспийском море составляют 27 млн тонн в год. В порту Алят они достигают порядка 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров. Через порт Поти, находящийся в управлении компании APM Terminal, есть возможность перевозить ежегодно 6,3 млн тонн сухих грузов и 510 тыс. контейнеров.

Неслучайно растет интерес Евро­союза к расширению много­планового взаимодействия с Казахстаном – крупнейшим торгово-экономическим партнером в Центрально-Азиатском регионе. В конце 2021 года Европейская комиссия запустила инициативу Global Gateway. Это новая европейская стратегия развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика и транспорт. В рамках реализации этой стратегии ЕС намерен вкладывать инвестиции и в развитие Транскаспийского маршрута.

Сегодня Правительство страны активно работает над созданием контейнерного хаба на базе СЭЗ «Морской порт Актау» для привлечения казахстанских и транзитных грузов в казахстанские порты на Каспии, мировых контейнерных операторов и пополнения собственного торгового флота. В ближайшее время в порту Курык будет запущен многофункциональный морской терминал «Саржа», на его базе предполагается создать современный терминал по перевалке зерна и масличных культур.

Необходимо учитывать, что транзитные и экспортные возможности Казахстана зависимы от возможностей инфраструктуры соседних стран. В этой связи в рамках развития коридора ТМТМ участники прорабатывают вопросы сквозного тарифо­образования, декларирования грузов, применения единых
IT-решений и консолидации транзитных грузов.

Качественная и эффективная инфраструктура остается критически важной для развития международной торговли и экономического роста. Помимо развития «жесткой» инфраструктуры в Каспийском торговом регионе, необходимо устойчивое и последовательное развитие «мягкой» инфраструктуры. Это означает укрепление торговой связаннос­ти, включая цифровизацию таможенных процедур и упрощение процедур торговли в целом.

В прошлом году Казахстан совместно с ITC подробно документировал все торговые процедуры по экспорту и импорту в морских портах страны для разработки Торгового информационного портала Казахстана, упрощающего процедуры торговли. В ходе анализа были детально изучены и проанализированы практичес­кие аспекты различных видов контроля, таких как пограничный, экспортно-импортный, ветеринарный, фитосанитарный, санитарный и транспортный.

Кроме того, были задокументированы пошаговые процедуры импорта и экспорта отдельных видов товаров. Эта инициатива позволяет совершенствовать «мягкую» инфраструктуру в Кас­пийском регионе, повысив эффективность торговых про­цедур через их оптимизацию и выявление узких мест. В конечном итоге взаимная торговля Казахстана со странами – партнерами по Каспийскому региону получит множество плюсов ввиду улучшения торговой связанности.

Сегодня для увеличения объемов грузоперевозок через Каспийское море и беспрепятственной работы транспортно-логистического узла необходимо,
во-первых, наладить эффективные, бесперебойные и беспрепятственные перевозки для ускорения торговли между государствами с созданием единого цифрового окна, а также ускорить прохождение портовых операций. Важно разработать стратегию расширения в смежных с портовыми операциями секторах, чтобы теснее кооперироваться с грузовладельцами и играть большую роль в глобальной цепочке поставок. Помимо этого, необходимо улучшить качество логистических услуг, повысить привлекательность и надежность для транзитных грузов из Китая и Европы.

В результате бесшовная транзитная перевозка по Транскаспийскому международному коридору создаст новые возможности для компаний стран ЕС и Центральной Азии и будет способствовать увеличению скорости и качества перевозок.

#РК #перевозки #логистика #транзит

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