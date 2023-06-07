Бесшовные транзитные перевозки Свежий выпуск 7 июня 2023 г. 4:00 309 Нурлан Кулбатыров, заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Качественная инфраструктура чрезвычайно важна для развития международной торговли и экономического роста. фото из архива "КП" Казахстан успешно развивает транзитные коридоры из Китая в Европу, включая направления в страны Кавказа и Турцию. Накопленный положительный опыт республика начала использовать и для повышения эффективности использования Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Общая пропускная способность этого маршрута составляет порядка 5,8 млн тонн грузов в год. ТМТМ предоставляет возможность перевозить грузы железнодорожными вагонами и автотранспортом, паромами, а также контейнерными сухогрузными судами. В 2022 году по Транскаспийскому коридору было перевезено 1,5 млн тонн грузов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021-м. Объем контейнерных перевозок увеличился на 33%, до 33 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). Экспорт казахстанских грузов вырос в 6,5 раза и составил 891 тыс. тонн. Уже сейчас можно отметить переориентацию на ТМТМ значительной части грузопотока казахстанского экспорта – это продукты нефтехимии, черные и цветные металлы, уголь, ферросплавы, зерновые и другие грузы. Производственные мощности перевалки казахстанских портов на Каспийском море составляют 27 млн тонн в год. В порту Алят они достигают порядка 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров. Через порт Поти, находящийся в управлении компании APM Terminal, есть возможность перевозить ежегодно 6,3 млн тонн сухих грузов и 510 тыс. контейнеров. Неслучайно растет интерес Евросоюза к расширению многопланового взаимодействия с Казахстаном – крупнейшим торгово-экономическим партнером в Центрально-Азиатском регионе. В конце 2021 года Европейская комиссия запустила инициативу Global Gateway. Это новая европейская стратегия развития высокотехнологичных, экологичных и безопасных глобальных связей в таких сферах, как цифровизация, энергетика и транспорт. В рамках реализации этой стратегии ЕС намерен вкладывать инвестиции и в развитие Транскаспийского маршрута. Сегодня Правительство страны активно работает над созданием контейнерного хаба на базе СЭЗ «Морской порт Актау» для привлечения казахстанских и транзитных грузов в казахстанские порты на Каспии, мировых контейнерных операторов и пополнения собственного торгового флота. В ближайшее время в порту Курык будет запущен многофункциональный морской терминал «Саржа», на его базе предполагается создать современный терминал по перевалке зерна и масличных культур. Необходимо учитывать, что транзитные и экспортные возможности Казахстана зависимы от возможностей инфраструктуры соседних стран. В этой связи в рамках развития коридора ТМТМ участники прорабатывают вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов. Качественная и эффективная инфраструктура остается критически важной для развития международной торговли и экономического роста. Помимо развития «жесткой» инфраструктуры в Каспийском торговом регионе, необходимо устойчивое и последовательное развитие «мягкой» инфраструктуры. Это означает укрепление торговой связанности, включая цифровизацию таможенных процедур и упрощение процедур торговли в целом. В прошлом году Казахстан совместно с ITC подробно документировал все торговые процедуры по экспорту и импорту в морских портах страны для разработки Торгового информационного портала Казахстана, упрощающего процедуры торговли. В ходе анализа были детально изучены и проанализированы практические аспекты различных видов контроля, таких как пограничный, экспортно-импортный, ветеринарный, фитосанитарный, санитарный и транспортный. Кроме того, были задокументированы пошаговые процедуры импорта и экспорта отдельных видов товаров. Эта инициатива позволяет совершенствовать «мягкую» инфраструктуру в Каспийском регионе, повысив эффективность торговых процедур через их оптимизацию и выявление узких мест. В конечном итоге взаимная торговля Казахстана со странами – партнерами по Каспийскому региону получит множество плюсов ввиду улучшения торговой связанности. Сегодня для увеличения объемов грузоперевозок через Каспийское море и беспрепятственной работы транспортно-логистического узла необходимо, во-первых, наладить эффективные, бесперебойные и беспрепятственные перевозки для ускорения торговли между государствами с созданием единого цифрового окна, а также ускорить прохождение портовых операций. Важно разработать стратегию расширения в смежных с портовыми операциями секторах, чтобы теснее кооперироваться с грузовладельцами и играть большую роль в глобальной цепочке поставок. Помимо этого, необходимо улучшить качество логистических услуг, повысить привлекательность и надежность для транзитных грузов из Китая и Европы. В результате бесшовная транзитная перевозка по Транскаспийскому международному коридору создаст новые возможности для компаний стран ЕС и Центральной Азии и будет способствовать увеличению скорости и качества перевозок. #РК #перевозки #логистика #транзит