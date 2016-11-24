Статьи Бесценный багаж Галина ВОЛОГОДСКАЯ, Усть-Каменогорск

Молодой сотрудник ДЧС вспоминает, как освоил казахский. Во-первых, детство прошло в Самарском районе, где в каж­дом селе жили дружно казахи, русские, немцы, украинцы. Во-вторых, повезло с учителем казахского в школе, а затем в университете подкрепил бытовой запас слов знанием теории.



– Когда лучшие друзья, с которыми гоняешь мяч и удишь рыбу, говорят по-казахски, он запоминается сам собой, – с улыбкой говорит Антон.



Отличным стимулом для дальнейшего роста в знании гос­языка, по словам специалиста, стали его победы на республиканских олимпиадах. Сначала он стал лучшим среди госслужащих, в следующем году – среди сотрудников служб ЧС.



– Не могу сказать, что владею языком в совершенстве, но когда заступаю на дежурство, на меня переключают все звонки, поступающие на казахском, – заметил сотрудник. – Моя задача – принять информацию, правильно оценить и переадресовать необходимым службам. Здесь знание казахского – служебная необходимость. Каждый день поступают такие звонки.



В памяти Антона остался случай с жителем поселка, где живут оралманы. Человек набрал экстренный номер явно в состоянии аффекта. Сотрудник не только выслушал его, но и задал профессионально уточняющие воп­росы. Знание казахского языка помогло Антону правильно сориентировать правоохранительные органы и представителей исполнительной власти, которые экстренно выехали к обратившемуся человеку.



На вопрос, что значит для него знание госязыка, Антон отвечает: «Бесценный багаж».



– Язык мне нужен каждый день, – заключил 32-летний дис­петчер. – В любом месте ты свой. Заговоришь по-казахски – все вокруг улыбаются, самому нравится. Дома я могу смотреть телеканалы на государственном языке. Еще я учу английский. Чем больше знаешь языков, тем легче жить, доступнее общение, понятнее культура. Я всем друзьям советую учить языки и первым делом – казахский.

