Бьет тревогу ЮНИСЕФ

Технологичный век определил новые вызовы. Один из них – агрессия, с которой сегодня постоянно сталкиваются дети в Интернете и компьютерных играх. Конечно, сейчас сложно представить себе жизнь без Всемирной сети, а потому личность современных подростков, их жизненные ориентиры формируются на стыке виртуального мира и реальности. При этом риски, с которыми подростки встречаются в Глобальной паутине, по значимости не уступают опасностям реального мира.
Педагоги, которые столкнулись с первыми поколениями детей, выросших перед мониторами компьютеров, бьют тревогу: такие подростки не умеют концентрироваться, часто рассеянны, им трудно читать и воспринимать информацию, а сниженная фантазия и творческая активность делают их поверхностными и требуют постоянной внешней стимуляции.
Дети "живут" в мире Интернета и цифровых технологий, общаясь в блогах, социальных сетях, участвуя в сетевых играх и сообществах игроков, обмениваясь информацией. Но такая приверженность "нереальному" образу жизни, как правило, не остается без последствий, и во многих странах проблема безопасности детей во Всемирной сети уже вынесена на общественное обсуждение. К примеру, в США поводом для беспокойства стали возросшие случаи сексуальных преследований подростков, спровоцированных знакомствами в соцсетях.
Эксперты из Великобритании сообщают, что от 11 до 34% подростков в этой стране так или иначе подвергаются киберпреследованиям. При этом угрозы, с которыми сталкиваются дети в Интернете, невозможно контролировать и предупреждать.
Как показывают результаты исследования российского Фонда развития Интернета, проведенного среди российских школьников, часть подростков осознает, что в Сети можно встретиться с негативной, агрессивной, вредоносной информацией. Подобные материалы производят на молодых людей такое сильное впечатление, что 76% из опрошенных считают, что Интернет опасен.
53% из них заявляют об этом в категоричной форме, еще 23% согласились с формулировкой "иногда опасен". Каждый десятый подросток разочарован Интернетом, почти пятая часть старшеклассников указали, что часто сталкиваются в Сети с информацией, которая раздражает их и вызывает неприятные эмоции.
Многие эксперты уверены в том, что сетевые игры с насилием способны побудить детей к агрессии в реальном мире. Случаи, когда последствия увлечения жестокими компьютерными играми приводили к реальным убийствам, к сожалению, не единичны. Один из них произошел в 2002 году в Германии, когда выпускник школы в Эрфурте, не допущенный к вступительным экзаменам, застрелил 13 учителей, двух учеников и полицейского, после чего покончил с собой. Специалисты пришли к выводу, что молодой человек слишком много времени проводил на виртуальном поле боя.
В роли оружия
Есть много ситуаций, в которых дети остаются незащищенными, но самое страшное заключается в том, что мальчишки и девчонки в наши дни все чаще становятся не только объектом нападений, но и оказываются вовлеченными в военные действия и террористические акты. Частой причиной того становится беспросветная нужда, порождающая безжалостную эксплуатацию.
По данным ООН, в настоящее время в таких странах, как Либерия, Ирак и Афганистан, насчитывается более 250 тыс. детей-солдат. 126 млн маленьких граждан планеты едва сводят концы с концами, работая на опасных производствах. Порядка 1,2 млн детей в год становятся предметом продажи и влачат рабское существование.
Буквально на днях представитель ЮНИСЕФ в Нигерии Лоран Дютордуар выразил обеспокоенность вопиющими случаями использования детей в качестве террористов-смертников в Нигерии. По данным ООН, только за первые пять месяцев текущего года было совершено 27 таких нападений, три четверти из них – с использованием женщин и детей.
"У нас есть убедительные данные о том, что 75% таких актов было совершено женщинами и детьми. В 2014 и 2015 годах мы зарегистрировали девять случаев, когда в качестве террористов-самоубийц использовались дети в возрасте от 7 до 17 лет, причем все – девочки", – сказал представитель ЮНИСЕФ. Он отметил, что вооруженные группы эксплуатируют беззащитных детей из числа перемещенных лиц, оставшихся без взрослых. Многих похищают – на автостанциях, рынках и даже в школах.
Именно дети, по оценкам ЮНИСЕФ, составляют больше половины всех перемещенных лиц в Нигерии, их число достигло 1,3 млн человек. Порядка 10 тыс. детей из Нигерии живут без присмотра взрослых.
"Многие дети оказались разлучены со своими семьями, когда спасались от насилия, и сейчас никто за ними не присматривает. Оказавшись без защиты семьи, они подвергаются эксплуатации со стороны взрослых, которые втягивают их в криминальную деятельность или привлекают в ряды вооруженных групп", – подчеркнул Лоран Дютордуар.
Сообщается также о том, что Детский фонд в сотрудничестве с национальными властями пытается в настоящее время установить личности всех детей, оказавшихся без опеки, оказать им необходимую помощь и защиту. К тому же сотрудники ЮНИСЕФ активизировали меры по оказанию психологической помощи нигерийским ребятишкам, пострадавшим в результате конфликта.
Сила – не метод воспитания
Одна из глобальных проблем в области защиты прав детей – насилие, или жестокое обращение с детьми. Под ним понимаются "все формы физического или психического насилия, причинение побоев или нанесение оскорблений, невнимательное, небрежное или жестокое обращение, эксплуатация, включая сексуальные посягательства на ребенка". Именно последний аспект стал темой нового доклада о насилии над детьми в Африке, подготовленного совместными усилиями ООН, Африканского союза и партнеров из неправительственных организаций.
В нем, в частности, говорится, что многие дети в Африке подвергаются насилию и эксплуатации в собственном доме и в школе.
В докладе также отмечаются определенные достижения стран Африки в борьбе за права детей. Многие государства региона ратифицировали международные соглашения по защите маленьких граждан, ввели международную ответственность за насилие в отношении мальчиков и девочек, их эксплуатацию и сексуальные надругательства над ними. В Кении, Тунисе, Южной Африке и в Того запрещены физические наказания детей.
Но эти меры оказались недостаточными, поскольку миллионы африканских детей продолжают регулярно подвергаться издевательствам. Так, например, 60% детей в Замбии, Марокко и Уганде, а также 50% в Мали и Эфиопии страдают от физической жестокости своих близких, которые таким образом проводят «воспитательные» мероприятия.
В условиях вооруженных конфликтов в Африке зачастую именно дети, особенно девочки, становятся жертвами сексуальных надругательств. В ходе конфликта в Сьерра-Леоне 80% зарегистрированных изнасилований пришлось на долю девочек в возрасте до 18 лет.
Не в лучшем положении оказываются дети, которые работают на улицах африканских городов и в качестве домашней прислуги.
Наряду с этими неприглядными явлениями, в последние годы Африка сталкивается с проблемой сексуальной эксплуатации детей в сфере туризма. Эта сфера услуг находит распространение в Кении, Сенегале, Марокко и Южной Африке. Кроме того, 39% девочек в странах Африки к югу от Сахары выходят замуж в возрасте до 18 лет, а 13% – в возрасте до 15 лет.
Эксперты отмечают, что последствия насилия дают о себе знать на протяжении многих лет. Порой они сказываются на жизни нескольких поколений.
Представляя доклад, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш подчеркнула, что свобода от него является одним из важнейших условий устойчивого будущего, в котором каждый ребенок сможет расти сытым, здоровым и образованным.
Остается добавить, что указанные далеко недетские проблемы носят глобальный характер, и легких путей их решения не существует. Однако правительства стран в силах предпринять конкретные шаги в направлении улучшения положения детей.