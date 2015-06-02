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Бьет тревогу ЮНИСЕФ

Дина МАХАМБЕТОВА
Жестокие игры

Технологичный век определил новые вызовы. Один из них – агрессия, с которой сегодня постоянно сталкиваются дети в Интернете и компьютерных играх. Конечно, сейчас сложно представить себе жизнь без Всемирной сети, а потому личность современных подростков, их жизненные ориентиры формируются на стыке виртуального мира и реальности. При этом риски, с которыми подростки встречаются в Глобальной паутине, по значимости не уступают опасностям реального мира.

Педагоги, которые столкнулись с первыми поколениями детей, выросших перед мониторами компьютеров, бьют тревогу: такие подростки не умеют концентрироваться, часто рассеянны, им трудно читать и воспринимать информацию, а сниженная фантазия и творческая активность делают их поверхностными и требуют постоянной внешней стимуляции.

Дети "живут" в мире Интернета и цифровых технологий, общаясь в блогах, социальных сетях, участвуя в сетевых играх и сообществах игроков, обмениваясь информацией. Но такая приверженность "нереальному" образу жизни, как правило, не остается без последствий, и во многих странах проблема безопас­ности детей во Всемирной сети уже вынесена на общественное обсуждение. К примеру, в США поводом для беспокойства стали возросшие случаи сексуальных преследований подростков, спровоцированных знакомствами в соцсетях.

Эксперты из Великобритании сообщают, что от 11 до 34% подростков в этой стране так или иначе подвергаются киберпреследованиям. При этом угрозы, с которыми сталкиваются дети в Интернете, невозможно контролировать и предупреждать.

Как показывают результаты исследования российского Фонда развития Интернета, проведенного среди российских школьников, часть подростков осознает, что в Сети можно встретиться с негативной, агрессивной, вредоносной информацией. Подобные материалы производят на молодых людей такое сильное впечатление, что 76% из опрошенных считают, что Интернет опасен.

53% из них заявляют об этом в категоричной форме, еще 23% согласились с формулировкой "иногда опасен". Каждый десятый подросток разочарован Интернетом, почти пятая часть старшеклассников указали, что часто сталкиваются в Сети с информацией, которая раздражает их и вызывает неприятные эмоции.

Многие эксперты уверены в том, что сетевые игры с насилием способны побудить детей к агрессии в реальном мире. Случаи, когда последствия увлечения жес­токими компьютерными играми приводили к реальным убийствам, к сожалению, не единичны. Один из них произошел в 2002 году в Германии, когда выпускник школы в Эрфурте, не допущенный к вступительным экзаменам, застрелил 13 учителей, двух учеников и полицейского, после чего покончил с собой. Специалисты пришли к выводу, что молодой человек слишком много времени проводил на виртуальном поле боя.

В роли оружия

Есть много ситуаций, в которых дети остаются незащищенными, но самое страшное заключается в том, что мальчишки и девчонки в наши дни все чаще становятся не только объектом нападений, но и оказываются вовлеченными в военные действия и террористические акты. Частой причиной того становится беспросветная нужда, порождающая безжалостную эксплуатацию.

По данным ООН, в настоящее время в таких странах, как Либерия, Ирак и Афганистан, насчитывается более 250 тыс. детей-солдат. 126 млн маленьких граждан планеты едва сводят концы с концами, работая на опасных производствах. Порядка 1,2 млн детей в год становятся предметом продажи и влачат рабское сущест­вование.

Буквально на днях представитель ЮНИСЕФ в Нигерии Лоран Дютордуар выразил обеспокоенность вопиющими случаями использования детей в качестве террористов-смертников в Нигерии. По данным ООН, только за первые пять месяцев текущего года было совершено 27 таких нападений, три четверти из них – с использованием женщин и детей.

"У нас есть убедительные данные о том, что 75% таких актов было совершено женщинами и детьми. В 2014 и 2015 годах мы зарегистрировали девять случаев, когда в качестве террорис­тов-самоубийц использовались дети в возрасте от 7 до 17 лет, причем все – девочки", – сказал представитель ЮНИСЕФ. Он отметил, что вооруженные группы эксплуатируют беззащитных детей из числа перемещенных лиц, оставшихся без взрослых. Многих похищают – на автостанциях, рынках и даже в школах.

Именно дети, по оценкам ЮНИСЕФ, составляют больше половины всех перемещенных лиц в Нигерии, их число достигло 1,3 млн человек. Порядка 10 тыс. детей из Нигерии живут без присмотра взрослых.

"Многие дети оказались разлучены со своими семьями, когда спасались от насилия, и сейчас никто за ними не присматривает. Оказавшись без защиты семьи, они подвергаются эксплуатации со стороны взрослых, которые втягивают их в криминальную деятельность или привлекают в ряды вооруженных групп", – подчеркнул Лоран Дютордуар.

Сообщается также о том, что Детский фонд в сотрудничестве с национальными властями пытается в настоящее время установить личности всех детей, оказавшихся без опеки, оказать им необходимую помощь и защиту. К тому же сотрудники ЮНИСЕФ активизировали меры по оказанию психологической помощи нигерийским ребятишкам, пострадавшим в результате конфликта.

Сила – не метод воспитания

Одна из глобальных проблем в области защиты прав детей – насилие, или жестокое обращение с детьми. Под ним понимаются "все формы физического или психичес­кого насилия, причинение побоев или нанесение оскорблений, невнимательное, небрежное или жес­токое обращение, эксплуатация, включая сексуальные посяга­тельства на ребенка". Именно последний аспект стал темой нового доклада о насилии над детьми в Африке, подготовленного совместными усилиями ООН, Африканского союза и партнеров из неправительственных организаций.

В нем, в частности, говорится, что многие дети в Африке подвергаются насилию и эксплуатации в собственном доме и в школе.

В докладе также отмечаются определенные достижения стран Африки в борьбе за права детей. Многие государства региона ратифицировали международные соглашения по защите маленьких граждан, ввели международную ответственность за насилие в отношении мальчиков и девочек, их эксплуатацию и сексуальные надругательства над ними. В Кении, Тунисе, Южной Африке и в Того запрещены физические наказания детей.

Но эти меры оказались недостаточными, поскольку миллионы африканских детей продолжают регулярно подвергаться издевательствам. Так, например, 60% детей в Замбии, Марокко и Уганде, а также 50% в Мали и Эфиопии страдают от физичес­кой жестокости своих близких, которые таким образом проводят «воспитательные» мероприятия.

В условиях вооруженных конфликтов в Африке зачастую именно дети, особенно девочки, становятся жертвами сексуальных надругательств. В ходе конфликта в Сьерра-Леоне 80% зарегистрированных изнасилований пришлось на долю девочек в возрасте до 18 лет.

Не в лучшем положении оказываются дети, которые работают на улицах африканских городов и в качестве домашней прислуги.

Наряду с этими неприглядными явлениями, в последние годы Африка сталкивается с проблемой сексуальной эксплуатации детей в сфере туризма. Эта сфера услуг находит распространение в Кении, Сенегале, Марокко и Южной Африке. Кроме того, 39% девочек в странах Африки к югу от Сахары выходят замуж в возрасте до 18 лет, а 13% – в возрасте до 15 лет.

Эксперты отмечают, что последствия насилия дают о себе знать на протяжении многих лет. Порой они сказываются на жизни нескольких поколений.

Представляя доклад, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш подчеркнула, что свобода от него является одним из важнейших условий устойчивого будущего, в котором каждый ребенок сможет расти сытым, здоровым и образованным.

Остается добавить, что указанные далеко недетские проблемы носят глобальный характер, и легких путей их решения не существует. Однако правительства стран в силах предпринять конкретные шаги в направлении улучшения положения детей.

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