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Жанна Молдакимова – эксперт испытательной лаборатории РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта. Она проводит испытания инертных материалов и асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве, ремонте и реконструкции автодорог. В ее обязанности входит проведение экспертизы качества асфальтобетона, битума, цемента, грунтов, органических и неорганических вяжущих материалов. Всего в лабораториях Национального центра качества дорожных активов (НЦКДА) проводится более 200 видов испытаний.

– Мы проводим экспертизу материалов, чтобы определить их физико-механические свойства и соответствие установленным стандартам. Это важно, потому что от качества материалов зависит долговечность, безопас­ность и комфорт на дорогах страны, – рассказывает Жанна Молдакимова. – И это особенно важно сейчас, ведь интенсивность движения с каждым годом только увеличивается.

По словам Жанны Молдакимовой, для каждого материала есть свой метод испытания, который определяет его пригодность для использования в дорожном строительстве. Например, для асфальта проверяют прочностные характеристики, поведение при высоких и низких температурах, устойчивость к внешним воздействиям. После завершения испытаний специалисты лаборатории рассчитывают необходимые параметры и формируют протокол с результатами.

В своей работе эксперты используют современное автоматизированное оборудование. Одним из важнейших достижений НЦКДА стала разработка и внедрение системы KazRoadLab. Она предназначена для цифровизации процесса экспертизы качества работ и материалов. Доступ к системе возможен через мобильное приложение, которое значительно упрощает и ускоряет выполнение задач и сбор информации на месте проведения работ. Кроме того, во всех двадцати филиалах НЦКДА внедрен метод штрихкодирования проб дорожно-строительных материалов. Этот метод исключает влияние человеческого фактора: образцы материалов поступают в лаборатории без указания подрядчика для объективной оценки качества.

– Считаю, что наша работа очень ответственная, потому что в том числе и от ее качества зависит безопасность на автодорогах страны. По этим дорогам мы едем в больницу, за продуктами или на работу. Мы не имеем права на ошибку! – говорит Жанна Молдакимова.

Главная задача специалиста состоит в своевременном выявлении дефектов и нарушений и информировании о них заказчиков и подрядчиков. Так, по итогам прошлого года предприятие охватило своей экспертизой качества по республиканской сети все 193 объекта (100%), по местной – 99%. Было испытано 47 тыс. проб материалов, из которых не допущены к применению 20%, то есть 9,2 тыс. проб.

– Каждый год объемы работ растут. В день только через лабораторию центрального аппарата НЦКДА проходит более 50 проб, а в сезон – с апреля по октябрь – еще больше. И нам часто требуется дополнительная помощь. В это время мы даже нанимаем помощников, чтобы справиться с нагрузкой, – поясняет Жанна Молдакимова.

Отметим, что НЦКДА активно сотрудничает с молодежью, привлекая студентов к производственной практике.

– Практика, к слову, оплачивае­мая, в месяц ребята получают порядка 80 тысяч тенге. За годы работы предприятия практику здесь прошли более 200 студентов, 18 остались у нас. Мы стараем­ся популяризировать профессию дорожника и прив­лекать новых специалистов, – добавила Жанна Молдакимова.

Она подчеркивает, что профессия дорожника гораздо больше, чем просто работа с техникой. В сфере дорожного строительства есть множество направлений, где могут работать как мужчины, так и женщины. Это не только труд на улице, но и в лабораториях, сметных и проектных отделах, техническом надзоре. К слову, там много вакансий, причем хорошо оплачиваемых. И это – профессия будущего, о чем школьникам на профориентационных лекциях регулярно рассказывают сотрудники Национального центра качества дорожных активов.

Но если говорить объективно, то сейчас наблюдается дефицит кадров. На каждом объекте не хватает инженеров-строителей, инженеров-сметчиков, лаборантов, операторов асфальтоукладчиков, механизаторов, машинистов спецтехники и других. Сегодня в отделах и управлениях местных исполнительных органов по вопросам развития и содержания транспортной инф­раструктуры только 10% имеют профильное образование.

Для решения проблемы кад­рового дефицита Национальный центр качества дорожных активов инициировал акцию «2 000 школ», направленную на осуществление профориентационной работы в учебных заведениях. За пять лет проведены агитационные лекции более чем в 7,5 тыс. школ. В лабораториях НЦКДА регулярно проводятся дни открытых дверей, где учащимся показывают на практике, как определяется состояние дороги. И это всегда вызывает живой интерес.

Жанну Молдакимову на путь дорожного строительства направил преподаватель, который во время лекции в день открытых дверей рассказывал студентам о дефиците кадров в этой области и перспективах профессии.

– Его речь меня вдохновила. И я тут же перевелась на дорожное строительство, – вспоминает она. – Теперь понимаю, что сделала это не зря. Для развития автодорожной отрасли сегодня создаются благоприятные условия. Важный пункт – достойная зарплата.

И это действительно так. У инженера среднего звена она составляет около 500 тыс. тенге в месяц. Размер заработной платы растет в зависимости от повышения квалификации и опыта сотрудника. Также выст­раивается система обеспечения работников премиями, соцпакетом, денежной компенсацией за аренду жилья.

Жанна Молдакимова работает в лаборатории НЦКДА третий год, но в сфере дорожного строительства – больше десяти лет. До этого она трудилась на крупных строительных проектах: Юго-Западный обход Астаны, Центр – Восток, Астана – Павлодар – Калбатау – Усть-Каменогорск, Астана – Ерейментау – Шидерты и других. Также она возглавляла лабораторию в Актау, где занималась контролем качества материалов на подрядных работах.

С профессией дорожника связан и ее супруг. Они познакомились на объекте. И теперь семейная пара надеется, что их сын тоже выберет этот путь.

Инженер, по мнению Жанны Молдакимовой, это профессия будущего. К тому же государство создает хорошие условия для молодежи при выборе технических специальностей, в том числе в сфере дорожного строительства. Есть хорошие перспективы для карьерного роста, а главное – эта работа интересная и нужная людям.