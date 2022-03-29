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Без провокаций!
Ныгмет Кадиша
корреспондент

Генеральная прокуратура призывает не поддаваться на провокационные призывы в СМИ и социальных сетях.

В Генеральной прокуратуре РК выс­тупили с обращением к гражданам Казахстана по публикациям в СМИ и социальных сетях касательно конфликта между Россией и Украиной.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев, отдельные публикации сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорблениями национальной чести и достоинства граж­дан обеих сторон.

«Более того, некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны. Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна», – сообщил заместитель Генерального прокурора.

В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации призываем не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях.

«Разъясняем, что умышленное неправомерное участие гражданина Казах­стана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемос­ти его территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно наказуемыми деяния­ми (статьи 172, 174, 180 УК РК) и влекут лишение свободы до 10 лет. Наряду с этим предупреждаем, что согласно статье 274 Уголовного кодекса Респуб­лики Казахстан за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до семи лет», – проинформировал Булат Дембаев.

На основании изложенного в главном надзорном органе призвали граждан и средства массовой информации, пользователей социальных сетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше правонарушений, не допускать и предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы.

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