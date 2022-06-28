Без цемента строили многоэтажку по госпрограмме в Улытауской области

Подрядная организация, которая строила по госпрограмме многоэтажный дом без цемента в Жанааркинском районе Улытауской области, оштрафована. Организация по технадзору, в свою очередь, лишилась лицензии на полгода, передает Каzpravda.kz со ссылокй на ИА Patriotnews.kz.

Акимат Жанааркинского района и управление ГАСК (государственного архитектурно-строительного контроля) Карагандинской области завершили проверку строительства многоэтажного дома, где рабочие практически не использовали цементный раствор при кладке кирпичей.

Исследовав халтурную стройку, комиссия установила, что цемент отсутствовал при укладке только нескольких рядов кирпичей. Поэтому полностью дом сносить не будут, но некачественные участки будут переделывать.

Как сообщили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, подрядная строительная организация оштрафована на 400 месячных расчетных показателей. Также на 60 МРП оштрафована экспертная организация, которая должна вести технадзор за ходом строительства. Кроме штрафа, ее лишили лицензии на полгода.

Многоэтажки возводят по государственной программе «Нұрлы жер». Строительство продолжится тем же подрядчиком, но уже прежних рабочих и строителей заменят новые.