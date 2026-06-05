Собственная квартира для артиста: как меняется жизнь работников культуры

Фото: МКИ РК

В Казахстане последовательно расширяются меры социальной поддержки работников культуры. Эта работа ведётся во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно подчеркивал особую роль культуры в укреплении национальной идентичности, духовных ценностей и общественного единства. О проводимой работе в этом направлении рассказали в Минкультуры, сообщает Kazpravda.kz

Одним из важных направлений стала жилищная поддержка специалистов отрасли. Так, в 2024 году при поддержке Главы государства 200 квартир были предоставлены работникам культуры, осуществляющим деятельность в Астане. В 2026 году эта работа была продолжена, еще 60 квартир получили работники организаций культуры города Алматы.

Наряду с этим работники культуры пользуются всеми гарантиями, предусмотренными системой здравоохранения РК, включая получение медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

Отдельные категории деятелей культуры и искусства имеют дополнительные социальные гарантии. В частности, лица, удостоенные высших государственных званий и наград, имеют право на бесплатное медицинское обеспечение.

Кроме того, указанным категориям граждан, а также их супругам один раз в год предоставляется возможность бесплатного санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха на территории Республики Казахстан за счет средств, предусмотренных законодательством. Дети указанных категорий лиц имеют право на санаторно-курортное лечение с оплатой 50% стоимости предоставляемых услуг.

Особое внимание уделяется представителям профессий со специфическими условиями труда. В стране действуют специальные ежемесячные выплаты артистам балета, имеющим стаж профессиональной деятельности не менее 20 лет и завершившим работу до достижения пенсионного возраста. На сегодня такие выплаты назначены 56 работникам по стране.

Кроме того, с января 2024 года специальная социальная выплата предусмотрена для артистов народного танца государственных учреждений, достигших 55-летнего возраста, при наличии обязательных профессиональных пенсионных взносов за последние семь лет.