Без ущерба для окружающей среды

Жамбылская область входит в число лидеров по развитию «зеленой» энергетики в стране. Здесь наиболее благоприятные условия для строительства солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, что и привлекает частный капитал.

Если оглянуться назад, то нетрудно заметить: первые шаги по строительству солнечных, ветровых и гидроэлектростанций были сделаны относительно недавно – в 2010 году. Это случилось спустя год после принятия Закона РК «О поддержке использования возоб­новляемых источников энергии».

Первыми «ласточками» стали два объекта мощностью 2 МВт. Успешная реализация «пионеров» повлекла за собой быстрый рост числа проектов в этой сфере на территории нескольких районов.

Так как речь идет о чистой энергии, заинтересованность в продвижении «зеленой» экономики проявили зарубежные инвесторы. И уже через пять лет в области насчитывалось девять объектов ВИЭ. Их мощность составила 114 МВт. Была построе­на солнечная электростанция компании Burnoye Solar-1 на 50 МВт, ставшая крупнейшей в Центральной Азии. Позже объект был расширен и сегодня занимает площадь 224 га, имеет установленную мощность 100 МВт, что считается настоящим прорывом для нашей страны.

Спустя еще шесть лет благодаря появлению в регионе ряда новых электростанций общий объем выработки энергии стал равен 387,8 МВт. Ну, а сегодня в облас­ти функционируют 22 объекта «зеленой» энергетики мощнос­тью 551,3 МВт. В список входят десять ветряных, шесть солнечных и столько же гидроэлектростанций. Только за три месяца текущего года выработка составила 214,7 млн кВт•ч. Это позволило предотвратить выброс в атмосферу сотен тысяч тонн вредных веществ, которые обычно сопровождают работу традиционных источников энергии.

– «Зеленая» энергетика в регионе развивается довольно высокими темпами. За последние три года реализованы проекты большой и малой мощности. В частности, в 2021 году китайской корпорацией SPIC реализован один из крупнейших проектов – построена Жанатасская ветроэлектростанция мощнос­тью 100 МВт, а также введена в эксплуатацию вторая очередь гидроэлектростанции на водохранилище Тасоткель мощностью 9,2 МВт, – проинформировал исполняющий обязанности руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Тунгатов.

Годом позже в Жамбылском районе построена солнечная электро­станция AEC ASA (50 МВт), а также три ветровые электростанции «Шенгельды», «Шенгельды-2» и «Новатэкс ЭС» в Таласском районе. Мощность каж­дой из них составляет 4,5 МВт. В январе этого года в Сарысуском районе завершено строительство Шокпарской ВЭС (100 МВт).

По словам Дамира Тунгатова, в связи с благоприятными условиями для строительства объектов ВИЭ в предстоящие годы в области предусматривается реализация еще трех масштабных проектов.

– В Мойынкумском районе ТОО «Total Eren» планирует построить ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт. В Сарысуском или Таласском районах строительство аналогичного объекта мощностью 500 МВт предусматривается компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов. Также в Сарысуском районе китайской компанией China Power International Holding Limited запланировано возведение еще одной ВЭС мощностью 500 МВт, – отметил Дамир Тунгатов.

Кроме того, разработана Прог­нозная карта развития возобновляемых источников энергии до 2030 года с учетом потенциала размещения солнечных, ветряных и гидроэлектростанций. Соглас­но плану к 2028 году количество возобновляемых источников энергии в регионе будет доведено до 28 объектов общей мощностью 2,5 ГВт. В целом реализация всех намеченных проектов позволит обеспечить местных жителей качественной энергией без ущерба для экологии.