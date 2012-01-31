Популярное

Все
Притяжение Дельбегетея
Трудный путь к рынку
Уголек дорожает
За сайгака ответят
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
На контроле – качество
Сократить нельзя оставить
В тесноте и в обиде
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»
Стежок к стежку
В тройке лучших
Актуальные вопросы, планы и проекты
Спортчеллендж для мегаполиса
«Бронзовый» почин
Курица или рыба?
Чтобы посевы не сокращать
Совместными усилиями
С иголочки!
Спас от огня флаг и герб
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Жуткое убийство из прошлого
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]