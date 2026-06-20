Так звучит голос района

За каждым эфиром Жаркаинского районного радио стоят увлеченные и неравнодушные люди, для которых эта работа стала призванием. А само местное предприятие можно по праву назвать уникальным явлением: это единственная радиостанция среди районов Акмолинской области, и она успешно выполняет свою информационную миссию, востребованную сельскими жителями.

Учредил предприятие в 2007-м жаркаинец Еркен Сыз­дыков. С 2008 года он генеральный директор и продюсер радиостанции «Мегаполис». Первый запуск радиоэфира с помощью проводного радио в центральной части города Державинска состоялся в том же году. А через год, выиграв право на наземное телерадио­вещание, коллектив получил возможность использования эфирной радиочастоты 100.8 FM на Державинск и Жаркаинский район. Кстати, радиовещание сегодня доступно на 89% территории района. Как отметил Еркен Галымович, сейчас местное радио недос­тупно жителям лишь трех отдаленных сел, которые очень его ждут.

– Нашу радиостанцию местное население слушает с интересом и доверием. Несмотря на развитие цифровых технологий, обилие гаджетов, местное радио по-прежнему востребовано. Край у нас аграрный, поэтому после каждой уборки новых автомобилей в районе становится все больше, да так, что парковки возле административных зданий и магазинов в будние дни на улицах Державинска уже для них тесноваты. А это значит, растет число слушателей «Мегаполиса». Вижу, как жаркаинцы регулярно приобретают радиоприемники для автомобилей и дома. Кстати, многие знакомые водители признаются, что наши эфиры сопровождают их в дороге, помогая быть в курсе событий, чувствовать связь с родным краем, – делится Еркен Галымович.

Секрет такой популярности прост: в радиоэфирах говорят о том, что волнует людей. Регулярно выступают акимы района и города Державинска, руководители отделов ЖКХ и образования, медицинские работники, сотрудники полиции, юристы, другие специалисты. Они отвечают на самые актуальные воп­росы, рассказывают о важных решениях и планах, помогают жаркаинцам ориентироваться в происходящих событиях. Частыми гостями студии становятся представители НПО, аграрии и фермеры. По радио можно услышать рассказы о людях труда, их достижениях и повседневных заботах.

Корреспонденты ведут репортажи с полей и ферм, знакомя слушателей с теми, кто своим трудом укрепляет экономику. Кстати, как отметил Еркен Сыздыков, сейчас три коррес­пондента освещают в эфирах отчетные встречи с населением акимов сельских округов.

Особое место в эфире местного радио занимают музыкальные программы. Земляков поздравляют с днями рождения, юбилеями и праздниками. Дарят музыкальные подарки. Порой слушатели узнают о знаменательном событии из радиоэфира. Служит радио и средством размещения государственной и частной информации, объявлений и рекламы.

Специальные программы редакция готовит к государственным и народным праздникам, рассказывая об истории их возникновения, традициях и интересных фактах. Поэтому местное радио не просто источник информации, а настоящий голос района – близкий, понятный, а самое главное – нужный людям. А искренние слова благодарности от слушателей лишь подтверждают, что работа коллектива «Мегаполиса» нужна и важна.

Радиостанция арендует помещение в торговом центре. В трех небольших комнатах разместились рабочие кабинеты, оборудованная звукозаписываю­щая студия. А ее сотрудники каждый день доказывают: расстояние не помеха для сельской журналистики. Ежедневно над выпуском контента работают шесть человек: два диктора, три корреспондента, возглавляемые директором и продюсером Еркеном Сыздыковым.

Голоса эфира радиостанции «Мегаполис» – дикторы: казахской студии – Зарина Кобыл и русской – Лилия Габитова. Они ежедневно знакомят слушателей с новостями района, профессионально редактируют материалы, создают тексты для новостных и праздничных выпусков. Кроме того, Лилия Габитова – автор и ведущая программы «Страна и общество», пользующейся заслуженным вниманием аудитории.

Особая гордость радиостанции – ее корреспонденты На­дежда Теплова, Айша Сыздыкова и Гоча Уталишвили. Каждый вносит свой вклад в создание интересного и содержательного эфира. Их профессионализм, ответственность и, конечно же, искренняя любовь к родному краю помогают слушателям каждый день узнавать о жизни района во всем ее многообразии.

К слову, все молодые коррес­понденты – жители Державинска, которых не манят огни больших городов. Айша Сыздыкова и Гоча Уталишвили имеют высшее профессиональное образование, но уезжать в областной центр или столицу не думают, предпочитая реализовывать свои знания и способности на малой родине. Айша окончила Карагандинский университет им. Е. Букетова по специальнос­ти «журналистика». Гоча приходил на радиостанцию еще школьником. Ему здесь нравилось все: атмосфера, творческий процесс, возможность быть в центре событий. И он решил связать свою жизнь с журналис­тикой, а директор радиостанции – взять его на работу после учебы. Молодой человек, окончив региональный университет им. А. Байтурсынова в Костанае, вернулся в родной город и работает корреспондентом радиостанции, которая помогла ему определиться с будущей профессией.

За почти 20-летнюю историю районная радиостанция заслужила признание зрителей, профессионального сообщества, что подтверждают многочисленные награды и благодарности. «Мегаполис» имеет множество поощрений и благодарственных писем от областной и районной администраций. В 2009 году радиостанция заняла первое место в республиканском антинаркотическом конкурсе «Я не зависим, а ты?» в номинации «Лучшее радио педагога и лучший аудио­ролик». В 2010-м – призовое место среди электронных СМИ в номинации «Бизнес ахуалы» в областном конкурсе представителей СМИ на премию акима области «Алтын қалам».

Сам Еркен Сыздыков отмечен дипломами за освещение VII зимних Азиатских игр 2011 года и республиканских теле- и радио­конкурсах «Бизнес ахуалы», «Қазақстанда жасалған». Добавим, что в 2013-м имя Еркена Сыз­дыкова было занесено в галерею Славы Большой международной энциклопедии «Лучшие люди – успешные люди» как признание его профессиональных достижений и вклада в развитие отрасли.

Кроме того, Еркен Галымович – автор и исполнитель песен созданной им музыкальной группы «Тайны города D». Композиции группы, выпустившей три альбома, не раз звучали в хит-парадах ведущих радиостанций РК, а некоторые попали в топ-50 на «Русском радио» РФ.

Еркен Сыздыков поделился и планами. Сейчас он работает над тем, чтобы построить для радио­станции отдельное помещение, где у каждого сотрудника был бы рабочий кабинет, а студия отвечала современным требованиям. И планы эти продиктованы не амбициями, а пониманием того, насколько районное радио вост­ребовано у жаркаинцев. Он приводит пример: бывает, что в городе отключается свет и эфир временно прекращается. В редакции сразу же раздаются звонки с вопросами: «Почему не работает радио?» Примечательно, что среди слушателей «Мегаполиса» не только люди старшего поколения. Районное радио интересно также представителям среднего возраста и молодежи.

Благодаря именно таким специалистам-энтузиастам радио остается в отдельно взятом районе живым, интересным и востребованным средством массовой информации. И пусть его эфиры всегда будут насыщенными, а новости – актуальными для слушателей.