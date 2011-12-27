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Без заголовка
Конкурсы
27 декабря 2011 г. 2:01
166
Конкурсы на 27.12.2011
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Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
00:30
Встречайте, эллины, номадов!
01:00
От хобби – к специальности
01:30
Малый Талдыколь: как «поженить» Ұлы Дала и город
00:00
Нет лото, но зато...
00:00
О диагностике ВИЧ-инфекции
00:30
Нужны ли нам проступки?
00:00
Равные партнеры
00:30
Художник, что рисует дом
01:00
Вместо молока
01:00
Именины Пурги
01:30
Не молчи
20 ноября 2023 г. 8:37
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
17 ноября 2023 г. 1:40
Даулет Турлыханов – герой своего времени
17 ноября 2023 г. 20:58
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
17 ноября 2023 г. 22:23
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
17 ноября 2023 г. 20:40
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
17 ноября 2023 г. 23:22
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
18 ноября 2023 г. 9:48
Даулет Турлыханов защищал честь нации
17 ноября 2023 г. 21:13
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
17 ноября 2023 г. 23:05
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
17 ноября 2023 г. 22:08
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
17 ноября 2023 г. 3:30
Певец любви, патриотизма и свободы
18 ноября 2023 г. 14:34
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
18 ноября 2023 г. 13:06
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
18 ноября 2023 г. 15:12
Родные сестры пропали в Казахстане
18 ноября 2023 г. 14:05
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
18 ноября 2023 г. 13:34
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
18 ноября 2023 г. 16:07
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
18 ноября 2023 г. 12:15
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
17 ноября 2023 г. 20:08
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
18 ноября 2023 г. 18:32
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
8 ноября 2023 г. 2:58
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
27 октября 2023 г. 6:00
Те, кто стоял у истоков
27 октября 2023 г. 14:29
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
25 октября 2023 г. 1:50
Сбылась вековая мечта
25 октября 2023 г. 2:15
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
25 октября 2023 г. 0:15
Один день из жизни страны
2 ноября 2023 г. 10:29
Сколько этносов проживает в Казахстане
30 октября 2023 г. 10:38
В Казахстане посчитали население
3 ноября 2023 г. 8:01
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
1 ноября 2023 г. 2:30
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
3 ноября 2023 г. 3:30
Общайтесь и не стесняйтесь!
3 ноября 2023 г. 13:52
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
3 ноября 2023 г. 14:08
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
10 ноября 2023 г. 3:00
А началось все с песен Абая
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Казахстанская правда
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