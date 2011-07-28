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Конкурсы
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28 июля 2011 г. 8:14
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Почему психолог назвал пациентку зажравшейся
00:45
О чем пишут на заборах разных стран?
02:00
Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе
00:00
Тайга и степь, древность и современность, этническая кухня и народные ремесла – такой туризм развивают в Риддере
00:15
Почему астроночь лучше чем кино
00:00
И снова здравствуйте!
08:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
01:00
Как обрести дзэн? Маршрут у каждого свой
00:00
Мама, не травоядная я!
00:00
Остались только сильнейшие
00:00
Есть на поесть?
00:00
Каждому свое
00:00
Хочу увидеть Туркестан!
00:30
Это не постапокалиптический триллер и не страшная сказка о нелегальных мигрантах. Это туристы добираются до природных сокровищ Казахстана
01:30
Гостевой брак - это хорошо или плохо?
00:00
Он был легендой
00:00
Алма салат, или Лакомое яблочко
00:00
Наш земляк, покоривший Олимп
12 августа 2022 г. 12:54
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
12 августа 2022 г. 1:15
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
16 августа 2022 г. 1:32
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
13 августа 2022 г. 9:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
12 августа 2022 г. 16:33
От начальников поездов "Тулпар-Тальго" требовали деньги за покровительство по службе
12 августа 2022 г. 0:45
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
12 августа 2022 г. 0:00
Старик и песня
18 августа 2022 г. 1:57
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
12 августа 2022 г. 1:45
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
12 августа 2022 г. 9:39
Сагинтаев получил ещё одну должность
12 августа 2022 г. 2:30
Домашний питомец дважды спас приютивших его хозяев
12 августа 2022 г. 16:55
Военнослужащая обвинила командира в домогательствах: Минобороны объявило результаты расследования
12 августа 2022 г. 1:00
Цены на услуги частных предпринимателей не регулируются никак и никем
12 августа 2022 г. 18:00
Нурсултан Назарбаев: Новая мечеть олицетворяет основополагающую идею ислама о мире и толерантности
12 августа 2022 г. 1:30
В Казахстане наметился подъем интереса к государственному языку, считает известный популяризатор казахского языка Канат Тасибеков
12 августа 2022 г. 16:08
Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии Главной мечети столицы
12 августа 2022 г. 15:20
Дизтопливо на 14,6 млн тенге пыталось незаконно продать ТОО в Алматы
16 августа 2022 г. 17:28
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
12 августа 2022 г. 12:38
Три человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
16 августа 2022 г. 11:41
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
10 августа 2022 г. 16:05
Опубликован список обладателей образовательных грантов
25 июля 2022 г. 16:28
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
9 августа 2022 г. 10:17
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
25 июля 2022 г. 0:30
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
11 августа 2022 г. 10:41
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
22 июля 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
20 июля 2022 г. 13:20
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
22 июля 2022 г. 15:45
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
6 августа 2022 г. 9:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
10 августа 2022 г. 18:47
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
27 июля 2022 г. 0:00
Дворец на разграбление
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Казахстанская правда
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