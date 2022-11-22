Безопасность – важнейшая составляющая

Наиглавнейшей функцией государства как института реализации базовых потребностей граждан является обеспечение безопасности и условий для согласованного развития всех членов общества.

В этом ключе, полагаю, стратегия дальнейшего функционирования нашей страны связана с четким и ясным определением целей и ценностей развития Казахстана на данном этапе. Что мы хотим построить, каков консенсус власти и народа в сфере обеспечения безопасности? Каковы должны быть контуры внутренней и внешней политики, которые способствуют данным интересам?

В вопросах безопасности Казахстан сегодня опирается на два принципиальных идеологических основания в качестве главных целей его политической доктрины – «независимость превыше всего» и «основа государственности – территориальная целостность». Достижение этих целей предполагается выстраиванием адекватной и в этом смыс­ле справедливой, прямой коммуникации власти и общества.

Данная идея нашла отражение в концепции «слышащего государства», подразумевающей, что посредством цифровых технологий и открытости госорганов для общества обеспечиваются бесперебойная связь и та или иная степень участия граждан в процессе принятия решений.

Конечно, эта связь еще далека от совершенства в силу переходного состояния самих государственных институтов, отходящих от привычных патерналистских функций управления к процессам согласования интересов большинства субъектов, то есть к сервисной модели госслужбы. Эта работа сегодня проводится достаточно последовательно и даже приводит к некоторому «ослаблению» государства как института в связи с сознательным сокращением областей гос­управления.

При этом наблюдается серь­езное укрепление позиций государства в сфере внешней политики и обеспечения безопас­ности, что, в общем-то, вполне отвечает пот­ребностям нашего непростого времени и условий международной обстановки. Остановлюсь подробнее именно на этом аспекте.

Политический реализм основывается на принципах политического прагматизма как в выборе целей, принципов реа­лизации политики, так и векторах приложения. Существует ряд важнейших внешних факторов обеспечения безопасности государства.

Во-первых, создание благоприятных внешних условий для развития страны. В частности, это осуществлено и реализуется нашим государством посредством, к примеру, полного обеспечения правового суверенного статуса и его приз­нания в мире. Казахстан, как известно, полностью завершил процесс делимитации и демаркации национальной границы и получил соответствующие международные гарантии суверенитета и территориальной целостности.

Во-вторых, определение актуальных векторов и приоритетов развития в целях баланса интересов внешнего влияния. Такова в условиях Казахстана концепция многовекторной внешней политики с ясным определением приоритетов и выстраиванием отношений с теми или иными акторами, государственными и негосударственными.

Наша страна реализует на прак­тике стратегию «умиротворения» и благоприятствования своим интересам, прежде всего на соседних рубежах. И этот принцип соблюдается даже в самых сложных и неоднозначных условиях, которые мы сегодня наб­людаем в ситуации с международной изоляцией России в связи с российско-украинской войной и, шире, кризисом в отношениях России с Западом.

Подобные риски нарушения баланса внешнего влияния мы наблюдаем в отношении «торговых войн» и эскалации напряженности между США и Китаем как одним из приоритетных торгово-экономических и состоя­тельных партнеров Казахстана. Выведение на арену внешнеполитических приоритетов нашей республики Турции и братских соседних государств Центральной Азии является не только велением времени, но и определением долгосрочной стратегической опоры государства. Эти шаги показывают искусство международного позиционирования нашего политического руководства.

В-третьих, снижение (устранение) прямых военных угроз политическими средствами, уменьшение количества вероятных противников и обретение новых союзников, разработка системы мер доверия на региональном треке международных отношений.

Казахстан добился в этом плане существенных успехов, поскольку сумел сохранить присутствие в разнонаправленных, но взаимодополняемых форматах различных международных организаций, хотя и были сомнения в необходимости участия в отдельных из них по текущим соображениям. Более того, проведенные недавно с участием и модерированием нашей страны форумы высокого уровня в Астане, такие как СВМДА, ЕАЭС, ОДКБ, «Центральная Азия +», явственно показали рост международного авторитета и влия­ния Казахстана.

В-четвертых, создание жизненно важных для страны форматов диалога с заинтересованными государствами с целью минимизации рисков и открытия возможностей развития страны. Казахстан всегда высту­пал и выс­тупает актуальной площадкой для международного диалога. Достаточно вспомнить организацию межсирийских переговоров на астанинской площадке или саммита ОБСЕ в столице Казахстана.

Недавно прошедший в Астане очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий с участием Папы Римского, который назвал Казахстан «страной встреч», является свидетельством признания высокого авторитета нашей страны в вопросах международного мироустройства и посредничества.

В-пятых, мирные инициативы и участие в «жизнеутверждающих» актуальных социально-экономических проектах также характеризуют Казахстан как ответственного игрока международных отношений.

Как известно, наша страна с первых дней обретения независимости засвидетельствовала свой безъядерный статус, объявив о миролюбивой политике на глобальном уровне. Знаковыми являются активное участие Казахстана в деятельности Шанхайской организации сотрудничества, приглашение нашей страны к участию в формате «БРИКС+», расширенное партнерство с ЕС, консультативные совещания глав государств Центральной Азии.

Казахстан совместно со свои­ми партнерами вносит существенный вклад в развитие региональной транспортно-логистической сети, что создает благоприятные инфраструктурные условия для активизации социально-экономической жизни этой части мира.

В-шестых, важнейшим направлением обеспечения военной безопасности страны является модернизация вооруженных сил посредством технологического обновления вооружений и диверсификации международного сотрудничества в данной области.

Последние события на евразийском континенте показали актуальность вопросов перевоору­жения и переориентации на новые высокотехнологичные способы ведения военных действий, изучения современной тактики и поис­ка новых партнеров военно-стратегического парт­нерства в целях эффективного баланса. В этом отношении Казахстан осуществляет последовательные шаги по качественному обновлению оборонительной доктрины страны.

События 44-дневной азербайджано-армянской войны в Нагорном Карабахе, уроки российско-украинской войны показали необходимость существенных изменений в этой сфере. Казах­стан заручился поддержкой таких крупных в военном отношении держав, как Китай и Турция, заявивших о предоставлении гарантий безопасности и территориальной целостности нашей страны, а также помощи в военной модернизации.

Таким образом, можно сказать, что наиболее чувствительная сфера государственной политики Казахстана – безопас­ность – находится в поле прис­тального внимания и эффективных действий руководства страны и создает так ожидаемые сегодня всеми благоприятные условия для осуществления планомерных политических и социально-экономических реформ.