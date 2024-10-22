«Безземельные» инвесторы СЭЗ «Оңтүстік»

На одном из земельных участков, расположенных в СЭЗ «Оңтүстік», уже могло быть построено и готовиться к запуску предприя­тие, ввод в эксплуатацию которого планировался в декабре текущего года. Соответствующий договор об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ руководство ТОО «Dapter Line» заключило еще год назад. Так что скоро можно будет праздновать годовщину несбывшихся надежд, нереализованных планов и неисполненных инвестиционных обязательств.

– Из-за несвоевременного предоставления земельного участка инвестором не получено архитектурно-планировочное задание, уполномоченным органом не выдано разрешение на начало строительно-монтажных работ, – комментирует ситуацию руководитель управления прокуратуры города Шымкента Бахытжан Байгозиев. – В итоге инвестор потратил десять месяцев на хождение по кабинетам, вместо того чтобы строить цех и монтировать оборудование. Между тем в функции управляющей компании СЭЗ вменено предоставление инвесторам земельных участков во временное возмездное землепользование. Вопреки этим требованиям СЭЗ до сих пор не предоставила земельный участок для ТОО «Dapter Line». Уже совершенно очевидно, что запустить цех в декабре текущего года, как это планировало руководство ТОО «Dapter Line», не получится при всем желании.

За помощью в надзорный орган предприниматели обратились, осознав, что самостоятельно не смогут пробить административные барьеры, вдруг вставшие на их пути. При этом проверка прокуратуры показала: это далеко не единичный случай, когда бизнесмены месяцами ходят по кругу, но так и не могут оформить документы, необходимые для строительства предприятия.

В аналогичной с ТОО «Dapter Line» ситуации оказался еще ряд компаний – ТОО «Qazturk minerals», ТОО «Nova shoes», «Isiklar Qagaz Kap», «Innovexx», «ZeineP». С каждой из них инвестиционный договор заключен на исходе прошлого года или в начале текущего.

Только в ходе прокурорской проверки двум инвесторам – ТОО «Qazturk minerals» и ТОО «ZeineP» – наконец-то предоставили земельные участки. Четыре инвестора ждут, продолжая тщетные попытки оформить необходимый пакет документов.

В прокуратуре города подобный расклад посчитали недопустимым. И инициировали на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при палате предпринимателей рассмотрение вопроса о бездействии руководства СЭЗ по выделению земель.

– Это очень серьезный вопрос, – считает Бахытжан Байгозиев. – Основной целью создания специальной экономической зоны является ускоренное развитие региона, соз­дание высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств. На практике же мы видим, что, несмотря на поддержку со стороны государства вопросов привлечения инвестиций, руководством СЭЗ создаются искусственные административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску инвестиционных проектов.

Председатель правления АО «Управляющая компания СЭЗ «Оңтүстік» Ганибет Аубакиров сходу отверг все претензии со стороны предпринимателей и надзорного органа, сославшись на затяжной процесс оформления документов на земельные участки и ограниченный штат сотрудников.

– Когда документы на эти земельные участки сдаются в центры обслуживания населения для оформления государственных актов, возникают проблемы со сроком оформ­ления, и наша работа во многом зависит от этого факта, – пояс­нил Ганибет Аубакиров. – По регламенту на эту процедуру отведено 14 дней, фактически же срок превышает этот период, процедурных моментов оформ­ления документов предостаточно. После заключения договора с предпринимателем срок оформ­ления документов на земельный участок увеличивается.

Директор департамента по эксплуатации инфраструктуры СЭЗ «Оңтүстік» Жан Ержанов добавил, что процесс оформления документов на земельный участок состоит из девяти (!) этапов, иногда превышающих указанные по закону рабочие дни и затягивающихся на не­определенный срок.

Такие ответы не удовлетворили членов совета, раскритиковавших работу руководства свободной экономической зоны.

– Получается, инвесторы пришли, им дали бумаги, и они сами бегают по инстанциям? – возмутился член совета Батырбек Отыншиев. – Вот поэтому так долго и длится оформление документов. Почти год прошел. Эти предприятия могли давно работать, люди получили бы работу, в бюджет города пошли бы налоги. Думаю, у акима Шымкента волосы дыбом встанут, когда он узнает, что происходит. Он бегает, ищет инвестиции, а в СЭЗ, получается, ему вставляют палки в колеса. Мне не понравилось отношение к работе директора СЭЗ. Он пришел сюда и отвечает так, как будто не директор СЭЗ, а школьник. Так нельзя.

Теперь понятно, почему за 20 лет в СЭЗ только 60 предпринимателей пришли. Три проекта в год – это очень мало. Я потому и спросил, какие у него обязанности. Он ответил: «Приводить инвесторов!» Но тогда же надо работать и бегать за предпринимателями!

Член совета Татьяна Корецкая предложила обратиться в антикоррупционную службу, чтобы там проверили оборот документов и определили наличие коррупционных рисков. Она выразила уверенность, что в таком случае дело сдвинется с «мертвой» точки.

Председатель Ассоциации тепличников и садоводов Туркестанской области и города Шымкента Мырзахмет Снабаев – тоже член совета. За его плечами работа начальником управления предпринимательства. Он также был в числе тех, кто создавал СЭЗ, а затем и возглавлял ее.

– Мне непонятно такое отношение к работе, – возмущается Мырзахмет Снабаев. – Мы за каждым инвестором бегали, чтобы они налаживали выпуск продукции. А сейчас я даже не представляю, как они работают. Все забросили, даже плана мероприятий нет: какое предприя­тие, когда заходит в СЭЗ, когда запускается, когда продукцию начинает выпускать? Это все должно быть расписано. Какие препятствия есть? Надо все учитывать и помогать бизнесу в их преодолении. Самое главное, документооборот должен проверяться постоянно.

Сейчас мы слышим, что руководство СЭЗ никуда не обращалось даже… Предприниматель сам по себе ходит, директор СЭЗ – сам по себе.

По итогам обсуждения проблемного вопроса члены совета рекомендовали прокуратуре Шымкента рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушение прав предпринимателей.

Палата предпринимателей во взаимодействии с прокуратурой и управлением предпринимательства акимата Шымкента намерена оказать инвесторам всестороннюю поддержку по своевременной реализации инвестпроектов, а также разработать пошаговый алгоритм осуществления инвестпроектов в части предоставления земельных участков для участников СЭЗ с указанием четких сроков, предусмотренных законодательством.