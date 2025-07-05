Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке

Инвестиции
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Предприятие построено в рамках проекта «Южный Торткудык» казахстанско-французского совместного предприятия ТОО «КАТКО». В церемонии открытия объекта приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и посол Франции в РК Сильван Гиоге.

фото пресс-службы областного акимата

– Мы все знаем, что АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» является одной из ведущих компаний не только в нашей стране, но и в мире в сфере добычи природного урана, – подчеркнул на торжественной церемонии открытия предприятия Нуралхан Кушеров. – В Туркестанской области дейст­вуют десять предприятий по добыче природного урана. Еще по одной компании занимаются геологоразведочными работами и передачей электроэнергии. Новый завод по переработке природного урана – пример внедрения в производство новых технологий. Его продукция обеспечит внутренний и внешний рынки высококачественным ураном. Акимат области выделил под это производство около 6 тысяч гектаров земли и обеспечил его всей необходимой инфраструктурой.

Проект рассчитан на переработку 2 000 тонн урансодержащих растворов, добываемых в южной части месторождения Южный Торткудук. За счет полной интеграции южного участка Торткудук «КАТКО» намерено выйти на уровень добычи урана в 4 000 тонн в год.

Общая сумма вложенных инвестиций оценивается в 74,7 млрд тенге. Председатель правления АО «НАК «Каз­атомпром» Меиржан Юсупов назвал запуск обогатительной фабрики на участке Южный Торткудук важным событием не только для «КАТКО», но и для всей атомной отрасли Казахстана. Он также отметил профессионализм казахстанских специалистов, принимавших непосредственное участие в строительстве предприятия.

Генеральный директор «КАТКО» Пас­каль Бастьен подчеркнул, что проект демонстрирует твердую приверженность партнеров к требованиям безопасности, высоким экологическим стандартам и технологическим инновациям.

Сооружение нового завода началось в 2023 году. Кроме производственных цехов проект включает строительство гидравлических сетей, асфальтовых и гравийных дорог, линий электропередачи и новой трансформаторной подстанции. На период строительства были трудоустроены 600 человек, заказ получили местные компании подрядчиков.

«КАТКО» является одним из крупнейших работодателей в Туркестанской области. На предприятии работают 1 300 человек, более 70% из которых проживают на юге Казахстана и свыше половины – в Сузакском районе. В регионе растет число современных предприятий. Ввод в эксплуатацию завода по переработке урана – наглядный тому пример.

Вообще следует сказать, что в Туркестанской области создаются благоприятные условия для инвесторов. Такую возможность предоставляет им, в частности, проект «Парк малых промышленных предприятий», под который на первом этапе отведено 100 гектаров. Строительство предполагается вести в два этапа.

За это время планируется построить 152 производственных здания, привлечь 308 млрд тенге инвестиций, создать около 6 тыс. рабочих мест.

В целом в области функционируют 19 индустриальных зон с развитой инфраструктурой, малый промышленный парк и пять субзон специальной экономической зоны, где действуют 52 предприятия. Дополнительно в регионе в стадии осуществления находятся еще 57 проектов с общим объемом инвестиций 195,4 млрд тенге.

#завод #Южный Торткудык #КАТКО

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