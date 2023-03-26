Библиотека на колесах: оригинальные автобусы запустили в Семее

В Семее курсируют автобусы, украшенные цитатами великого Абая Кунанбаева снаружи, и с книжной полкой в салоне, передаёт Кazpravda.kz со ссылкой на abainewskz .

Фото: t.me/ABAI NEWS

Мудрые изречения Абая Кунанбаева были размещены на недавно приобретённых автобусах города Семея. Кроме того, по инициативе областного управления культуры в салонах были размещены книжные полки с надписью: "Эти книги для вас, передайте книгу следующему пассажиру".

По задумке инициаторов пассажир может взять понравившуюся книгу и почитать её до своей остановки, а затем передать другому пассажиру или положить обратно на полку.

"Горожане, стоящие на остановках, с особым вниманием читают цитаты великого Абая о труде, чести, народном единстве и будущем поколений. Цель акции - просветить жителей и пробудить в них любовь к чтению", — отметили в управлении культуры.