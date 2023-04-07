Биле, биле!

Конкурс, который носит имя легендарной казахской танцовщицы, познакомил зрителей с современным репертуаром и тенденциями развития национального танца, позволил выявить ярких исполнителей.

– Шара Жиенкулова – первая профессиональная казахская танцовщица, внесшая весомый вклад в развитие отечественного хорео­графического искусства, ведь именно благодаря ей была введена в учебные программы дисциплина «Казахский танец». Все занимающиеся по этой программе по сути являются негласными последователями Шары Жиенкуловой, – отмечает ректор Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжанова.

Впервые конкурс имени Ша­ры Жиенкуловой состоялся в 1992 году на базе Алматинского хорео­графического училища им. А. В. Селезнева, в 2012 году он был посвящен 100-летию легендарной танцовщицы и организован Казахским национальным университетом искусств. Учредителем и организатором V и VI конкурсов выступила Казахская национальная академия хореографии.

– Радует, что заявок стало больше: например, если на пятом конкурсе их было 150, то в этот раз – свыше 300, причем задействованы все регионы, и уровень танцоров очень высокий. В конкурсе участ­вуют профессиональные коллективы, областные филармонии и студенты только тех вузов, где имеются кафедры или факультеты хореографии, – подчеркивает Бибигуль Нусипжанова.

К слову, к участию в танцевальном форуме допущены 34 исполнителя и коллектива, среди них 19 ансамблей и 15 солистов и дуэ­тов со всех регионов Казахстана.

– Конкурс проходит в двух номинациях – «Ансамбль» и «Сольное исполнение», что позволяет нам увидеть потенциал исполнителей. Основная наша задача – развитие казахского танца. Это такая площадка, где мы можем собраться и обменяться опытом, поговорить, обсудить, туда или не туда движемся, сохраняются ли эти традиции, развивается ли казахский танец. Поэтому проект важный не только в области хореографического искусства, но и для культуры Казахстана в целом, – отмечает хорео­граф Анвара Садыкова.

Второй год участники получают шанс выступить на большой сцене театра «Астана балет», обменяться творческими достижениями и профессиональным опытом.

– В регионах у нас коллективы развиваются неоднозначно, и подобные конкурсы – отличная возможность для них учиться на лучших образцах. К тому же заявлено много молодых коллективов, которые, можно сказать, только начинают свой путь, «становятся на крыло». А здесь, на сцене такого прекрасного театра, сама атмосфера, творческая обстановка, эстетика способствуют полету вдохновения, и танцоры, естественно, будут стараться соответствовать, – говорит Бибигуль Нусипжанова.

В состав жюри вошли: народная артистка КазССР Гульжан Талпакова, заслуженные деятели РК – главный балетмейстер «Астана балет» Мукарам Авахри и художественный руководитель театра «Наз» Абдрасул Есекеев, народная артистка Республики Азербайджан Тарана Мурадова. В первом туре участники представляют казахский традиционный танец, во втором – казахский стилизованный танец.

– В первую очередь оцениваю академизм, профессионализм, выбор музыки, как поставлена хорео­графия, исполнение артиста, его чувство сцены и зрителя. Но самое главное для меня, как танцовщицы, – увидеть душу исполнителя в танце, потому что хореография – это искусство, в котором жесты и элементы движений должны выражать внутреннее состояние человека, – отмечает Тарана Мурадова. – Мне нравится, что поступило очень много заявок, и даже люди, которые делают начальные шаги в хореографии, приходят на эти конкурсы, рискуют, набираются опыта, ведь чтобы достигнуть вершины хореографии и быть профессионалом, нужно пройти большую школу – сложную, прекрасную, живую.

Итак, Гран-при VI Республиканского конкурса казахского танца имени Шары Жиенкуловой завое­вал ансамбль Казахской национальной академии хореографии, первое место – у ансамбля танца «Туған жер» областной филармонии имени Акана Сері управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области.

Первое место в категории «Сольное исполнение» заняли Алиби Искандыров и Ерсултан Тойгулов (Казахская национальная академия хореографии), в номинации «Балетмейстерское искусство» – балетмейстер-постановщик Алмат Шамшиев.

Дипломантами конкурса объявлены Мереке Торекан, Балауса Сылкымбай (Государственный танцевальный ансамбль РК «Салтанат»); Куралай Кантаева («Ертіс концерт» управления культуры Восточно-Казахстанской области); областная филармония Жетысу города Талдыкоргана и Театр танца «Контраст» (Астана).

В рамках конкурса вниманию зрителей и участников также презентован уникальный фотоальбом, посвященный Шаре Жиен­куловой: в книге представлены редкие фотографии выдающейся танцовщицы, а QR-коды позволяют воспроизвести видеозаписи танцев, поставленных в Казахской национальной академии хореографии с 2016 по 2022 год. Программа была насыщенной и интересной: мастер-классы Анвары Садыковой и Алмата Шамшиева, лекции последователей творчества Шары Жиен­куловой – известных педагогов и ученых Гайникамал Бейсеновой и Тойган Изим, выставка материалов предыдущих пяти конкурсов казахского танца.