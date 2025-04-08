Это вид волков вымер 12 тысяч лет назад

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Американские биотехнологи «воскресили» вымерший более 12 тысяч лет назад вид ужасных волков (dire wolves), получивший известность как «лютоволки» благодаря сериалу «Игра престолов», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

О прорыве в своей революционной миссии по воскрешению вымерших животных объявила биотехнологическая компания Colossal Biosciences из Далласа. Ее ученые создали трех ужасных волков - вид, который не встречался на Земле более 12 тысяч лет.

Для того, чтобы "воскресить" ужасных волков, компании пришлось связаться с различными музеями в США в поисках образцов, содержащих ДНК вымерших животных. В итоге удалось обнаружить череп возрастом 72 тысячи лет и зуб возрастом 13 тысяч лет.

Далее ученые взяли клетки серого волка и осуществили 20 редактирований генома, делая акцент на особенностях ужасного волка: большом размере, мощных мышцах и белом цвете шерсти. Затем эти клетки поместили в яйцеклетки домашних собак, а суррогатными матерями стали помеси крупных гончих.

Волчат-самцов назвали Рем и Ромул - в честь вскормленных волчицей основателей Рима, а самку - Кхалиси - в честь персонажа "Игры престолов".

Щенки "лютоволка" живут на огороженной территории в США, их кормят специальным кормом и мясом. По данным специалистов, волчата уже весят на 20-25% больше, чем их ближайшие сородичи в этом возрасте - серые волки.