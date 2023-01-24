Битва чемпионок

Первая ракетка Казахстана, которая на данный момент занимает 25-е место в мировом рейтинге, обыграв нынешнего лидера WTA (Женская теннисная ассоциация), впервые в карьере, а также в истории отечественного тенниса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Встреча длилась 1 час и 30 минут и завершилась в пользу нашей спортсменки со счетом 6:4, 6:4. В ходе поединка Рыбакина сделала шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку, тогда как Швентек сделала две подачи навылет при одной двойной ошибке. Теперь за выход в полуфинал турнира Елена сыграет со своей тезкой Еленой Остапенко из Латвии, которая сейчас является 17-й ракеткой планеты.

Стоит отметить, что Ига Швентек – победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020 и 2022 годов и Открытый чемпионат США 2022 года). Елена Остапенко тоже выигрывала турнир Большого шлема (Открытый чемпионат Франции 2017 года), как и наша Елена Рыбакина, которая является действующей победительницей Открытого чемпионата Великобритании 2022 года – Уимблдона.

После победы над Швентек Елена Рыбакина дала большую пресс-конференцию, рассказав, что сопутствовало успеху.

– Очень довольна своим выступлением. Была очень тяжелая битва. Я готовилась и рада, что все сложилось в мою пользу. Когда играешь с первым номером, тебе нечего терять. Знала, что надо быть агрессивной с первого же розыгрыша. Она отлично двигается по корту, очень хорошо защищается. Я старалась атаковать ее с первого мяча. И это сработало, – отметила она.

О предстоящем поединке с латвийской спортсменкой Елена сказала так:

– Буду ли я что-то менять в своей игре? Это секрет (смеется). Может, после матча скажу. Но она очень сильно бьет по мячу, играет агрессивно, как и я. Конечно, мне надо будет сосредоточиться на подаче. Сегодня у меня были с этим небольшие проблемы... Битва в любом случае будет сложная, как и предыдущие матчи. Что касается подачи – конечно, у меня одна из быстрейших. Я была лидером по эйсам. Да, это моя сила, мое оружие. Есть и другие девушки, которые очень хорошо подают. Посмотрим, что будет.