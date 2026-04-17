Битва за наследство: когда семейную идиллию портят большие деньги

Дана Аменова
специальный корреспондент

В новой казахстанской картине «Туысқан» («Родственник») смерть богатого бизнесмена становится триггером, который мгновенно срывает маски с его родни. После просмотра корреспондент Kazpravda.kz  разбиралась в том, почему роскошная жизнь иногда воспринимается не как предмет зависти, а как глубокая личная трагедия, вызывающая искреннее сочувствие

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Недавно стартовавший в кинопрокате фильм «Туысқан, заставляет критиков по-новому взглянуть на жанр семейной драмы. Камерная история о наследстве превращается в глубокое психологическое полотно, а герой, которого легко отнести к категории «золотой молодежи» может вызывать не раздражение, а искреннее сочувствие. Режиссер Абдусаид Шайхисламұлы специально использует такой фасад лишь для того, чтобы подчеркнуть масштаб грядущей катастрофы.

Мажор поневоле 

На первый взгляд, фильм представляет собой глубокое и местами болезненное исследование того, как материальные интересы способны в одночасье разрушить фундамент, казалось бы, крепкой семьи. Изначально главный герой Самат, которого сыграл Аян Отепберген, органично вписан в систему благополучия как завсегдатай ночных клубов и любитель шумных вечеринок. Картина открывается кадрами шумной и богатой свадьбы, где размах торжества и уверенность лиц создают иллюзию абсолютной незыблемости мира.

Затем на смену показному единству внезапно приходит гнетущая обстановка похорон, за которой отчетливо проступает корыстный интерес родственников к оставленному наследству.  Актерский ансамбль, куда вошли Айдос Бектемир, Шынар Аскарова, Сафуан Шаймерденов, Куандык Жунисов, Лаура Мырзахметова, Дана Есеева, Гульнар Сабиденова и Куандық Шакиржанов находятся в эпицентре семейных разборок.

Кровь, деньги и разрушенные связи 

Вторая часть ленты превращается в настоящий социальный хоррор, где семейные обеды сменяются яростными перепалками. Особенно запоминается момент, когда обсуждение перерастает в настоящую ругань. За столом, где еще недавно говорили тосты, теперь звучат обвинения. Кто-то вспоминает старые обиды, кто-то требует «справедливости», кто-то давит на традиции. Сцена кажется хаотичной, но там есть своя правда: именно так и выглядят скандалы между близкими людьми, когда речь заходит о деньгах.

Конфликт быстро выходит за рамки простых споров: ради выгоды герои не гнушаются ничем, используя бесконечные ДНК-экспертизы, махинации с завещаниями и тщательно спланированные подставы. Режиссер с пугающей точностью фиксирует, как персонажи тонут в хаосе взаимных обид, претензий и требований «справедливости».  

Особую остроту сюжету придает судебная линия, где на фоне холодного формализма залов заседаний появляется адвокат Жардем в исполнении шоумена Елжана Халиуллина  персонажа забавного, комичного, но при этом воплощающего цинизм системы, в которой человеческие отношения переводятся в бездушные юридические формулировки. На этом фоне переезд Самата с матерью и женой в аул к дяде выглядит не просто сменой декораций, а попыткой духовного спасения. Контраст между городским стяжательством и сельской простотой подан без лишней идеализации, но именно там после мучительного неприятия герой находит утраченную точку опоры.

Цена родства

Можно предположить, что фильм в какой-то момент выступает жестким моральным предостережением. В проекте наглядно демонстрируется, что истинные семейные ценности проверяются не пышными тоями, а способностью сохранить человечность в трудные моменты.

В казахской культуре понятие «туысқан» всегда было синонимом абсолютного единства – тем невидимым каркасом, на котором держится преемственность поколений. Однако режиссер предлагает взглянуть на эту опору под другим углом: когда наследство превращается в поле битвы, это лишь симптом того, что родственные узы прогнили задолго до похода к нотариусу. Немного позже становится понятно, что настоящий дом обретают там, где человека принимают безусловно, а не оценивают его долю в имуществе.

 

#драма #родственник #наследство #раздел имущества

