В сентябре прошлого года казахстанские школьники впервые участвовали в чемпионате мира по дрон-футболу, который прошел в Южной Корее. Наша сборная вышла в полуфинал и вошла в топ-20 сильнейших команд мира.

Учебно-тренировочные сборы для тренеров команд организовал сооснователь компании AEROO и руководитель Казахстанской ассоциации дрон-спорта Алихан Рыспай. Отметим, что Алихану всего 21 год, но он уже несколько лет активно развивает дроновое, ракетное и аэрокосмическое движение республики.

Это довольно новый вид спорта, который по правилам напоминает футбол, только вместо настоящих игроков на поле выступают дроны.

– Играют две команды – крас­ная и синяя. В каждой по пять дронов: два атакующих и три защищающих, – объясняет наш собеседник. – Игра проходит на футбольной арене размером 8 на 4 метра, которая по периметру защищена сеткой. Матч длится всего три минуты. И за это время команды должны залететь дронами в висящее кольцо соперника, что напоминает вымышленную игру Квиддич из «мира Гарри Поттера». Чем больше голов, тем больше баллов.

Молодой человек признается, что игра эта очень динамичная: дроны летают на скорости, сбивают соперников, бьются о сетку, падают, делают воздушные трюки. Сами дроны безопасны: они заключены в округлый пластиковый каркас диаметром в 20 см, устойчивы к ударам и подходят для детей. Управляются аппараты джойстиком.

Кстати, первые соревнования по дрон-футболу прошли еще в декабре 2024 года в школе имени Бибигуль Тулегеновой в Астане. Можно сказать, что тогда Алихан Рыспай вместе с руководителем компании DronED Дмитрием Ивановым презентовали свою игру. А уже через месяц состоялся первый чемпионат страны в рамках выставки Digital Almaty. Знаковым событием стало показательное выступление молодых спортсменов на выставке AlmatyFair.ai, где за их игрой наблюдали президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

Апофеозом достижений стало участие казахстанских школьников на FIDA Drone Soccer World Cup, который состоялся 24–28 сентября 2025 года в южнокорейском городе Чонджу. В турнире участвовали команды из 65 стран.

По словам Алихана, на чемпио­нат они повезли три клубные команды и одну сборную страны, куда вошли ученики лицея № 82 «Дарын», школы-лицея № 8 и школы Skillset. Для большинства ребят это был первый опыт соревнований такого масштаба. Подготовка команды заняла около месяца.

– Чемпионат проходил по олимпийскому формату: торжественное открытие на футбольной арене, выход команд с флагами, участие министров Южной Кореи, масштабное дрон-шоу. В первые дни выступали только клубные команды, которые представляли свои школы. В целом мы сыграли хорошо, активно держались в топ-20, – сказал руководитель ассоциации.

А вот непросто было на играх сборной.

– У нас были матчи против Канады и Японии. – продолжает он. – Канадских школьников мы обыграли с разгромным счетом, после чего встретились с японскими игроками. Они победили нас, но это была одна из сильнейших команд чемпионата, заслуженно взявшая первое место.

Капитаном своей клубной команды была ученица 7-го класса школы Skillset Амина Сандубаева. С 6-го класса она занималась робототехникой, но когда услышала о дрон-футболе, сразу решила попробовать новое направление. В команде она исполняла роль страйкера (нападающего).

– Подготовка к чемпионату началась в конце августа. Тренировки проходили три раза в неделю, я их совмещала с учебой. Это было непросто, но очень интересно. За месяц мы сильно выросли как команда. Организация чемпионата была на высшем уровне. Это был классный опыт, и теперь я понимаю, куда мне расти дальше, – рассказывает Амина.

После возвращения в Казахстан­ Алихан Рыспай отметил, что интерес к дрон-футболу заметно вырос. Все больше школ обращались к ним, чтобы развивать у себя этот вид спорта. Только в прошлом году Казахстанская ассоциация дрон-спорта провела семь республиканских турниров. Также в этом году сообщество намерено организовать международные соревнования по дрон-футболу.

– Мы планируем раз в три месяца проводить в стране чемпио­нат по Центральной Азии. В нем будут участвовать команды Узбеки­стана, Кыргызстана, Монголии. Также раз в месяц хотим проводить и клубные встречи, где будут участвовать школы со всех регио­нов страны, – отмечает Алихан.

Сегодня вокруг ассоциации сформировано сообщество из более чем 600 участников по всей республике. Ребята здесь занимаются дрон-футболом, а также гонками на беспилотниках.

– К примеру, есть крупный и быстрый класс дронов, развиваю­щий скорость до 60–70 километ­ров в час. Ими могут управлять только старшеклассники и студенты. Эти соревнования требуют большей ответственности и подготовки, поэтому участники получают навыки командной работы, инженерного мышления и принятия решений в условиях стресса, – добавил организатор турнира.

Кроме того, по его словам, компания AEROO занимается проектами в сфере образовательной аэрокосмонавтики. К примеру, они помогали школьникам делать модельные ракеты, собирать мини-спутники и другие инновационные разработки.

Алихан показал нам коробку с набором для сборки наноспутника CubeSat Kit. Детали полностью разработаны компанией. В ячейках расположены платы, контроллеры, процессор, набор датчиков, специальное стекло и корпус. Есть внутри даже паяльник, отвертка и измерительные приборы, что позволит любому школьнику собрать свой спутник с нуля.

Как объяснил Алихан, запустить их в небо можно с помощью аэростата – больших воздушных шаров. Первые запуски уже прошли в Алматы на высоте 4–5 км, а в этом году команда намерена поднять спутники до 10 км. Наборы получили сертификацию Аэрокосмического комитета и высокую оценку специалистов, работавших с национальными спутниковыми программами.

– С нашим набором можно экспериментировать, например, создать собственные модели, добавлять кастомные платы, модифицировать под конкретные задачи. При этом мы предусмотрели вопросы безопасности: например, использование фольги для защиты элементов от переохлаждения на высоте, беспроводная пайка, – говорит разработчик.

Интерес к проекту уже вышел за пределы Казахстана. Инженерные компании и образовательные структуры из Сингапура, Вьетнама и других стран Азии приглашают команду к сотрудничеству. В перспективе – проведение в апреле 2026 года международного турнира по запуску спутников в Казахстане, который планируют приурочить ко Дню космонавтики и Дню науки.

Алихан Рыспай подчеркнул, что они предлагают школам не только спутники и дроны, а целую экосистему. В нее входят методички, цифровая платформа, доступ к национальным и меж­дународным соревнованиям, а также постоянная техническая поддержка. В свою очередь Ассоциация дрон-спорта проводит обучение и мастер-классы педагогов, конференции и методическую поддержку. Только в Астане эксперты провели семинары по дрон-футболу для представителей всех 118 государственных школ.

– Почти в семи тысячах школ страны действуют STEM-кабинеты. При этом мы не говорим школам использовать только дроны или спутники, делать акцент на соревнованиях. Наша задача – создавать среду, дать детям инструменты для самостоятельного мышления, эксперимента и инженерного творчества, – считает Алихан Рыспай.