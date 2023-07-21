Бизнес-леди заплатила 120 млн тенге, чтобы избавиться от "Мамона" и других демонов

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Предпринимательница не подозревала о преступных намерениях своей знакомой.

Фото: Kazpravda.kz

Жительница города Павлодара, которая заработала 120 млн тенге за покровительство от "демонов", рассказала, как обманывала богатую подругу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовно-исполнительной системы по Абайской области.

35-летняя женщина вошла в доверие своей состоятельной знакомой, у которой был крупный бизнес, внушив ей, что обладает нетрадиционными способностями.

"Благодаря своей коммуникабельности и дару убеждения она сообщила, что потерпевшей и членам ее семьи необходимо "поставить защиту от демонов", которых она могла призывать и взаимодействовать. За такое покровительство павлодарка брала солидные гонорары", – рассказали в пресс-службе ДУИС.

Мошенница одним из первых стала изгонять демона по имени "Мамон", который, по ее словам, являлся злым духом и искушал людей радостью быстрой и легкой наживы. Первые вознаграждения были чуть более полумиллиона тенге. К примеру, за 2 000 225 тенге потерпевшей "поставили защиту" на ведение бизнеса и от сплетников и завистников. В последующем бизнесвумен отдавала уже до 8 млн тенге за одну услугу.

"Я очень раскаиваюсь, мне очень стыдно, что я играла с чувствами людей и манипулировала, очень сожалею, что обманывала их", – призналась осужденная.

В общей сложности аферистка нанесла своей знакомой ущерб почти на 120 млн тенге.

За свои деяния она отбывает 5-летний срок в колонии средней безопасности. 

#Абайская область #защита #ДУИС #демоны #мошенница

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