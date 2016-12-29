Она учредитель и руководитель группы компаний «Ютария ltd», ставшей флагманом легкой промышленности Казахстана.
Ее называют женщиной-руководителем новой формации, которая думает и работает на перспективу, успешной и яркой бизнес-леди. На данный момент в ее «арсенале» – компания из нескольких производств, включая крупную современную фабрику, построенную в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в Астане, филиалы в регионах, два проекта, вошедших в Карту индустриализации страны. А начинала она когда-то в Жезказгане с малого – изготовления, реализации имиджевой, сувенирной продукции, символики, атрибутов.
Таких, как она, называют «с коммерческой жилкой». Еще на заре рыночных отношений Сауле проявила предпринимательскую смелость. И сегодня, вспоминая о своих первых деловых шагах, порой робких, она непременно связывает их с днем нынешним, делая акцент на том, что этапы развития ее бизнеса стали отражением истории становления государства.
– Это было в конце 90-х, когда в одном из номеров «Казахстанской правды» было опубликовано выступление Главы государства с обращением развивать малый и средний бизнес. Нурсултан Абишевич тогда подчеркнул: «не бойтесь, открывайте свое дело, создавайте рабочие места, мы поможем…» Я эти слова восприняла как личное обращение, в общем-то они и стали отправной точкой дальнейших действий. Пришло понимание, что хочу и могу сделать больше, приносить пользу не только себе, – рассказывает бизнесвумен.
Понятие «больше» в дальнейшем охватывало уже услуги строительства, поставку сырья, тканей, фурнитуры для градообразующих предприятий корпорации Казахмыс. Все четче становились контуры создания будущего производственного комплекса.
В 2010 году на I форуме металлургической промышленности в Астане в выставочном комплексе «Корме» Президенту Казахстана представили продукцию «Ютарии». Один из инновационных продуктов – костюм металлурга из алюминизированной ткани – Глава государства тогда отметил особо, сказав при этом: «А у нас, металлургов, было обычное сукно…» Высокая оценка продукции вдохновила всех и, получив «добро» на средства в рамках ДКБ-2020, Сауле Шауенова «замахнулась» на строительство фабрики в Жезказгане, которая сегодня в регионе стала вторым градообразующим предприятием. Число работников здесь выросло с 20 до 500. Там не только шьют, но и предоставляют полный комплекс дальнейших услуг – химчистки, стирки, хранения, складирования, логистики, автоматизированного учета.
Поддержка предпринимательства со стороны государства помогла компании перейти из категории малого в разряд среднего бизнеса. Нынче производственные площади фабрики составляют более 10 тыс. кв. м, а мощность – около 2 млн изделий в год. Среди основных потребителей швейной продукции, корпоративной спецодежды и средств индивидуальной защиты – Казахмыс, Минобороны, МВД, АО «ГМК «Казахалтын», ТОО «Камкор-Менеджмент», АО «Локомотив» и другие.
– Меня часто спрашивают: мол, наверное, постоянно нахожусь в цехах. Да я там практически не бываю, потому что в этом нет необходимости, – продолжает руководитель предприятия. При этом ее безупречный внешний вид, манера держаться подчеркивают прежде всего женское обаяние и уже затем выдают волевой характер, лидерские качества, благодаря которым она достигла успехов.
– Вы посмотрите на наших работниц, операторов швейного оборудования и производства – молодые, красивые, с маникюром, макияжем, их средний возраст 35–37 лет, – улыбается Сауле. – Это раньше мы на швейных машинках строчили, а сегодня весь процесс автоматизирован, используем энергосберегающее швейное, вышивальное и вязальное оборудование. Моя задача – создать профессиональную команду, наладить производственный процесс, реализовать продукцию, искать новые рынки сбыта.
В ходе беседы директор на команде делает особый акцент. Именно от ее сплоченности, слаженных действий зависит конечный результат. Сауле Шауенова одной из первых создала на базе производств центры по переподготовке кадров, организовала подготовку специалистов по дуальной системе образования, в рамках которой обучает студентов индустриального колледжа новым специальностям – сборщиков и наладчиков швейного оборудования ZOJE.
Компания сотрудничает с Центром занятости, заключила Меморандум о сотрудничестве с КАЗУТБ, открыв на базе ТОО «Астана Ютария» филиал кафедры технологии легкой промышленности и дизайна. Всему здесь задана высокая планка, которую стараются выдерживать на всех уровнях. Технологические этапы производства изделий – от дизайна, раскроя до отправки готовой продукции – сосредоточены на территории самой фабрики.
Особое внимание уделяется дизайну, разработке, производству одежды с учетом специфики сферы – медицинских халатов, школьной формы, форменной одежды для силовых структур. Готовятся здесь и к предстоящей ЭКСПО, разработав специально к выставке линейку гостиничного, постельного белья, которым уже оснастили квартиры зарубежных комиссаров.
Выходить на новые горизонты, повышать конкурентоспособность, расширять рынки сбыта – в правилах производственного предприятия, которым руководит деловая женщина. Сауле Бахытжановна является членом Совета деловых женщин НПП «Атамекен». Она также президент Союза производителей продукции легкой промышленности РК. Ориентируясь на экспорт, «ютаринцы» к 2018 году планируют выйти на европейский рынок с привлечением 2,5 млн долларов инвестиций и расширением производства в Астане. А совсем недавно компания заключила контракт с россиянами на реализацию трикотажа и текстиля в рамках действующего проекта «Универмаг KZ».
Уходящий год стал плодотворным для компании «Астана Ютария» и в плане кооперации крупных отечественных производителей, занятых в текстильном производстве. Создан консорциум «Жасампаз», поддержанный Правительством РК. В компании достигли одну из главных целей – 100-процентного казахстанского содержания в сырье и готовой продукции. В частности, ткани поставляет ТОО «AzalaTextile» из ЮКО. Как результат, совсем недавно удалось реализовать первый проект по поставке в Минобороны РК продукции из отечественного сырья посредством заключения долгосрочного контракта с АО «Казинжиниринг».
Любой бизнес, независимо от направления, должен быть социально ответственным. Этим определяется и культура отношения к бизнесу, и ответственность за происходящее в социуме, выражает мнение собеседница.
– Мы в компании за время работы приобрели 11 квартир в регионах, где есть наши производства, передали их безвозмездно своим наименее социально защищенным сотрудникам. За счет собственных средств организовали горячее питание, доставку на работу и обратно служебным транспортом. В Астане и Жезказгане построили служебные общежития соответственно на 156 и 200 мест. Поощряем работников и членов их семей туристическими путевками по Казахстану, в ОАЭ и Турцию. Стараемся оказывать спонсорскую помощь ветеранам войны, труда, детям-сиротам. Не так давно 20 детей из малообеспеченных семей Астаны получили комплект одежды отечественного производства. Я горжусь тем, что в копилке добрых дел много и нашего участия, и что мы единодушно следуем корпоративному девизу «Делай добро сейчас».
…Накануне Нового года бизнес-леди поделилась своей мечтой о том, чтобы по всей стране удалось построить больше современных фабрик, а 70–80% продукции легкой промышленности, потребляемой казахстанцами, было отечественного производства. А еще она пожелала всем мира, благополучия и веры в собственные силы. Ведь сама начинала с веры в себя…