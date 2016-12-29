Статьи Бизнес-леди Гуляим ТУЛЕШЕВА

Она учредитель и руководитель группы компаний «Ютария ltd», ставшей флагманом легкой промышленности Казахстана.



Ее называют женщиной-руко­водителем новой формации, которая думает и работает на перспективу, успешной и яркой бизнес-леди. На данный момент в ее «арсенале» – компания из нескольких производств, включая крупную современную фабри­ку, построенную в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в Астане, филиалы в регионах, два проекта, вошедших в Карту индустриализации страны. А начинала она когда-то в Жезказгане с малого – изготовления, реализации имиджевой, сувенирной продукции, символики, атрибутов.



Таких, как она, называют «с коммерческой жилкой». Еще на заре рыночных отношений Сауле проявила предпринимательскую смелость. И сегодня, вспоминая о своих первых деловых шагах, порой робких, она непременно связывает их с днем нынешним, делая акцент на том, что этапы развития ее бизнеса стали отражением истории становления государства.



– Это было в конце 90-х, когда в одном из номеров «Казахстанской правды» было опублико­вано выступление Главы государст­ва с обращением развивать малый и средний бизнес. Нурсултан Абишевич тогда подчеркнул: «не бойтесь, открывайте свое дело, создавайте рабочие места, мы поможем…» Я эти слова восприняла как личное обращение, в общем-то они и стали отправной точкой дальнейших действий. Пришло понимание, что хочу и могу сделать больше, приносить пользу не только себе, – рассказывает бизнесвумен.



Понятие «больше» в дальнейшем охватывало уже услуги строительства, поставку сырья, тканей, фурнитуры для градо­образующих предприятий корпорации Казахмыс. Все четче становились контуры создания будущего производственного комплекса.



В 2010 году на I форуме металлургической промышленности в Астане в выставочном комплексе «Корме» Президенту Казахстана представили продукцию «Ютарии». Один из инновационных продуктов – костюм металлурга из алюминизированной ткани – Глава государства тогда отметил особо, сказав при этом: «А у нас, металлургов, было обыч­ное сукно…» Высокая оценка продукции вдохновила всех и, получив «добро» на средства в рамках ДКБ-2020, Сауле Шауенова «замахнулась» на строительство фабрики в Жезказгане, которая сегодня в регионе стала вторым градообразующим предприятием. Число работников здесь выросло с 20 до 500. Там не только шьют, но и предоставляют полный комплекс дальнейших услуг – химчистки, стирки, хранения, складирования, логистики, автоматизированного учета.



Поддержка предпринимательства со стороны государства помогла компании перейти из категории малого в разряд среднего бизнеса. Нынче производственные площади фабрики составляют более 10 тыс. кв. м, а мощность – около 2 млн изделий в год. Среди основных потребителей швейной продукции, корпоративной спецодежды и средств индивидуальной защиты – Казахмыс, Минобороны, МВД, АО «ГМК «Казахалтын», ТОО «Камкор-Менеджмент», АО «Локомотив» и другие.



– Меня часто спрашивают: мол, наверное, постоянно нахожусь в цехах. Да я там практичес­ки не бываю, потому что в этом нет необходимости, – продолжает руководитель предприя­тия. При этом ее безупречный внешний вид, манера держаться подчеркивают прежде всего женское обаяние и уже затем выдают волевой характер, лидерские качества, благодаря которым она достигла успехов.



– Вы посмотрите на наших работниц, операторов швейного оборудования и производства – молодые, красивые, с маникюром, макияжем, их средний возраст 35–37 лет, – улыбается Сауле. – Это раньше мы на швейных машинках строчили, а сегодня весь процесс автоматизирован, используем энергосберегающее швейное, вышивальное и вязальное оборудование. Моя задача – создать профессиональную команду, наладить производственный процесс, реализовать продукцию, искать новые рынки сбыта.



В ходе беседы директор на команде делает особый акцент. Именно от ее сплоченности, слаженных действий зависит конечный результат. Сауле Шауе­нова одной из первых создала на базе производств центры по переподготовке кадров, организовала подготовку специалистов по дуальной системе образования, в рамках которой обучает студентов индустриального колледжа новым специальнос­тям – сборщиков и наладчиков швейного оборудования ZOJE.



Компания сотрудничает с Центром занятости, заключила Меморандум о сотрудничестве с КАЗУТБ, открыв на базе ТОО «Астана Ютария» филиал кафедры технологии легкой промышленности и дизайна. Всему здесь задана высокая планка, которую стараются выдерживать на всех уровнях. Технологические этапы производства изделий – от дизайна, раскроя до отправки готовой продукции – сосредоточены на территории самой фабрики.



Особое внимание уделяется дизайну, разработке, производству одежды с учетом специфики сферы – медицинских халатов, школьной формы, форменной одежды для силовых структур. Готовятся здесь и к предстоящей ЭКСПО, разработав специально к выставке линейку гостиничного, постельного белья, которым уже оснас­тили квартиры зарубежных комиссаров.



Выходить на новые горизонты, повышать конкурентоспособность, расширять рынки сбыта – в правилах производственного предприятия, которым руководит деловая женщина. Сауле Бахытжановна является членом Совета деловых женщин НПП «Атамекен». Она также президент Союза производителей продукции легкой промышленности РК. Ориентируясь на экспорт, «ютаринцы» к 2018 году планируют выйти на европейский рынок с привлечением 2,5 млн долларов инвестиций и расширением производства в Астане. А совсем недавно компания заключила контракт с россиянами на реализацию трикотажа и текстиля в рамках действующего проекта «Универмаг KZ».



Уходящий год стал плодотворным для компании «Астана Ютария» и в плане кооперации крупных отечественных произ­водителей, занятых в текстильном производстве. Создан консорциум «Жасампаз», поддержанный Правительством РК. В компании достигли одну из главных целей – 100-процентного казахстанского содержания в сырье и готовой продукции. В частности, ткани поставляет ТОО «AzalaTextile» из ЮКО. Как результат, совсем недавно удалось реализовать первый проект по поставке в Минобороны РК продукции из отечественного сырья посредством заключения долгосрочного контракта с АО «Казинжиниринг».



Любой бизнес, независимо от направления, должен быть социально ответственным. Этим определяется и культура отношения к бизнесу, и ответственность за происходящее в социуме, выражает мнение собеседница.



– Мы в компании за время работы приобрели 11 квартир в регионах, где есть наши производства, передали их безвозмездно своим наименее социально защищенным сотрудникам. За счет собственных средств организовали горячее питание, дос­тавку на работу и обратно служебным транспортом. В Астане и Жезказгане построили служебные общежития соответственно на 156 и 200 мест. Поощряем работников и членов их семей туристическими путевками по Казахстану, в ОАЭ и Турцию. Стараемся оказывать спонсорскую помощь ветеранам войны, труда, детям-сиротам. Не так давно 20 детей из малообеспеченных семей Астаны получили комплект одежды отечественного производства. Я горжусь тем, что в копилке добрых дел много и нашего участия, и что мы единодушно следуем корпоративному девизу «Делай добро сейчас».



…Накануне Нового года бизнес-леди поделилась своей мечтой о том, чтобы по всей стране удалось построить больше современных фабрик, а 70–80% продукции легкой промышленности, потребляемой казахстанцами, было отечественного производства. А еще она пожелала всем мира, благополучия и веры в собственные силы. Ведь сама начинала с веры в себя…

