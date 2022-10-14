Фитолабораторию по производству наркотиков, созданную тремя павлодарцами, ликвидировали в Кокшетау.

Как выяснилось, организация незаконного бизнеса по производству наркотиков в Кокшетау – идея и дело рук троих «предприимчивых» жителей Павлодарской области. Однако 22 сентября их «бизнес» накрылся. В результате совместной спецоперации, проведенной подразделениями по противодействию наркопреступности и криминальной полиции департамента в областном цент­ре, был задержан закладчик наркотических средств. При личном обыске у него обнаружено 11 пакетиков с марихуаной общим весом 195 гр. Затем стражи порядка установили, что 20-летний задержанный является жителем города Аксу Павлодарской области.

Работая дальше, чтобы обнаружить канал распространения наркотика, при попытке передачи наркотических средств закладчику оперативники задержали еще одного 21-летнего павлодарца. У этого молодого человека полицейские обнаружили аналогичное вещество весом в 145 гр.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что марихуана изготавливалась здесь же, на территории Кокшетау. В тот же день оперативники провели третью спецоперацию. В частном доме, который арендовали молодые люди, был задержан организатор подпольной фитолаборатории – земляк вышеназванных павлодарцев.

Следует отметить, что развернулись «бизнесмены» основательно, со знанием дела. Во время обыска полицейские изъя­ли 10 кустов выращенной ими конопли, общий вес которой составил 1,32 кг, а также два пакета с уже высушенной ма­рихуаной весом почти в 2 кг. Здесь же находилось и специаль­ное оборудование: световые и диодные лампы, вентиляторы, термометры, приборы измерения влажности и пакетик с семенами конопли. Изъяли стражи порядка и приспособления для употребления наркотиков.

По всем обнаруженным фактам начаты досудебные расследования, а их фигуранты на этот период водворены в следственный изолятор. Стало известно, что трое павлодарцев, готовясь к «делу», на протяжении некоторого времени занимались культивированием наркосодержащих растений, а также незаконным хранением и дальнейшим сбытом полученных наркотиков на территории Кокшетау.