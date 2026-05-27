Алтайский код Евразии: Казахстан и Россия строят цивилизационный мост в будущее

Текущие тектонические сдвиги в глобальной архитектуре заставляют государства искать новые, более прочные гуманитарные опоры, способные связать союзников не только сухой экономической выгодой, но и глубоким цивилизационным родством.

В этом контексте официальная поддержка Астаной масштабной российской инициативы «Алтай — колыбель тюркской цивилизации» выглядит не просто данью исторической памяти, а дальновидным шагом в рамках обще-евразийского сотрудничества. Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, Президент Касым-Жомарт Токаев четко обозначил солидарность Казахстана с этим российским проектом.

С нашей, казахстанской стороны, это заявление видится как выверенный ход прагматичной внешней политики, демонстрирующий готовность Казахстана к расширению сотрудничества в гуманитарной сфере.

Чтобы придать этой совместной работе постоянный импульс, лидер нашей республики предложил запустить новую международную платформу — «Алтайскую диалоговую площадку», а саму Организацию тюркских государств расширить до более гибкого формата «плюс», позволяющего вовлекать в орбиту сотрудничества сопредельные страны, включая Российскую Федерацию.

При этом для Астаны принципиально важно сохранять транспарентность своих намерений и подчеркивать открытый характер взаимодействия. Глава государства прямо и недвусмысленно развеял любые спекуляции вокруг тюркской интеграции, отметив, что данное объединение не преследует геополитических целей противостояния и тем более не является военным союзом. Любые попытки заявить обратное — не более чем домыслы, противоречащие сути нашего партнерства.

Напротив, речь идет о формировании широкого пространства Большой Евразии, где пересекаются такие глобальные форматы, как ЕАЭС, Шанхайская организация сотрудничества и инициатива «Один пояс — один путь». Эта интеграция может быть разноскоростной и многоуровневой, где каждый участник сам определяет для себя глубину обязательств.

В этом плане евразийский вектор, который когда-то обосновали мыслители прошлого, сегодня обретает конкретное практическое наполнение через взаимное уважение суверенитета и признание интересов.

Мы видим, как даже предложенная Пекином концепция «сообщества единой судьбы» созвучна нашему пониманию общего исторического опыта евразийских народов, веками выстраивавших культуру бесконфликтного добрососедства.

Для нас, как для экспертов очевидно, что укрепление этого партнерства невозможно без создания единого научно-образовательного базиса. Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на необходимость унификации лексики и создания общей терминологической базы, отметив, что Тюркская академия уже сделала важный шаг, выпустив фундаментальный восьмитомный словарь на английском, русском и тюркских языках.

Параллельно с этим Казахстан инициирует создание современных центров цифрового мониторинга и инноваций, а также специализированного Совета по кибербезопасности, что выводит наше взаимодействие на технологический уровень.

Научное же наполнение этих процессов нашло отражение в решениях II Международной научно-практической конференции в Манжероке, организованной ведущими российскими историческими, военно-историческими и востоковедческими обществами. Академическое сообщество наших стран солидарно в том, что многовековой опыт совместного проживания славянских, тюркских и монгольских народов создал на пространстве Северной Евразии уникальную общность.

И сегодня важнейшая задача — сохранить этот неконфликтный образ общего прошлого в школьных и вузовских учебниках, оградив общество от негативных исторических манипуляций и фальсификаций. Для этого ученые предлагают создавать совместные международные коллективы, развивать молодежные контакты и формировать новые центры алтаистики, способные обеспечить научно-аналитическую защиту наших обществ.

Сам Алтай в этой системе координат занимает сакральное место, будучи географическим центром континента, равноудаленным от четырех океанов. Исторически здесь проходило северное ответвление Великого шелкового пути, а сегодня этот регион, богатый объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, становится ключевым коммуникационным каналом и эффективным инструментом «мягкой силы».

Понятие «алтайская цивилизация» сегодня охватывает колоссальное пространство от Якутии до Турции, связывая народы огромной языковой семьи, которые веками гармонично сосуществовала с русскими и китайцами, исповедуя ислам, христианство, буддизм и шаманизм.

Как отмечают региональные эксперты, этот уникальный тюрко-монголо-славянский синтез зародился еще в начале 5 века, когда кочевая цивилизация и Древнерусские княжества находились в тесном историческом взаимодействии.

И сегодня Алтай предлагает миру альтернативу техногенно-потребительской философии, выступая прообразом духовно-экологической цивилизации будущего.

Практические шаги в этом направлении уже реализуются через международный совет «Наш общий дом — Алтай», объединяющий Восточно-Казахстанскую область с приграничными регионами России, Китая и Монголии под эгидой ЮНЕСКО.

Время требует от нас нового взгляда на евразийские ценности, где экономический прагматизм подкреплен общими духовными корнями, открывая дорогу к созданию Евразийской академии наук и формированию прочной платформы мирного сосуществования наших народов в новом столетии.