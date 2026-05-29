Казахстан-Россия: прагматизм в действии

Мнения
Андрей Чеботарев

Как и ожидалось, прошедшие вчера в Астане переговоры между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и России – Владимиром Путиным закрепили отношения двух стран в духе всестороннего конструктивного взаимодействия. Основные направления этого процесса отразились в Совместном заявлении глав государств о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России

Фото: Акорда

Особо следует выделить экономическое партнерство, обусловленное не только товарооборотом и реализацией различных совместных проектов, но и взаимодополняемостью экономик двух стран. Подписание по итогам переговоров 14 документов межправительственного и межведомственного характера демонстрирует взаимную заинтересованность Астаны и Москвы в расширении данного направления двусторонних отношений с присущим ему духом прагматизма.

В первую очередь, это касается сферы энергетики, которая, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является одним из самых успешных направлений сотрудничества Казахстана и России. Два межправительственных соглашения регулируют вопросы сотрудничества по строительству АЭС «Балхаш», которое начнется в 2027 году. Этому, в частности, будет способствовать предоставление Россией Казахстану кредита, позволяющего покрыть 85% стоимости этого строительства.

Межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, в частности, предполагает увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан с 10 млн. до 12,5 млн. тонн. Вместе с тем оно способствует также транзиту казахстанской нефти в Европу через территорию РФ. Показательной в связи с этим стала прошедшая вчера встреча министра энергетики Ерлана Аккенженова с генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума Николаем Горбанем. Последний, в частности, заявил о намерении КТК осуществить в этом году через морской терминал в Новороссийске перевалку 72 млн. тонн нефти. Казахстанская нефть же занимает в этом процессе 80%.

Другим важным направлением казахстанско-российского сотрудничества является сфера транспорта и логистики. Так, только объем железнодорожных грузоперевозок в 2025 году составил 92,1 млн. тонн, превысив на 3,5% уровень 2024 года. В интересах дальнейшего расширения сотрудничества АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) и ОАО «Российские железные дороги» договорились о совместных действиях по развитию цифровизации грузовых железнодорожных перевозок.

Стратегически значимым стало также заявленное президентами двух стран намерение относительно развития международного транспортного коридора «Север-Юг» и повышение эффективности железнодорожных перевозок по маршруту «Россия – Казахстан – Китай». Все это соответствует интересам Казахстана, стремящегося усилить свои позиции как транзитного хаба Евразии. Это также выгодно и России, которая в условиях продолжающегося "санкционного" противостояния со странами Запада максимально развивает торгово-экономические отношения с Китаем, Ираном, Индией и другими странами Азии. Казахстан же является в этом процессе важным связующим звеном.

С учетом всего этого первый полный день государственного визита президента РФ в Казахстан прошел с довольно насыщенной повесткой, заложив серьезные основы для дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики и т.д. Представление же в Совместном заявлении Казахстана и России как ядра евразийской экономической интеграции и важности продолжения работы по развитию общих рынков ЕАЭС дает определенные позитивные ожидания от заседания Высшего евразийского совета, которое пройдет в Астане завтра с участием президентов и иных официальных представителей стран-участниц.

 

#Казахстан #Токаев #Россия #Путин

