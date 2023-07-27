Бизнес-центр в Алматы сносят по решению суда

В результате многолетних судебных разбирательств в Алматы принудительно сносят четырехэтажный бизнес-центр, построенный без экспертизы проекта и с отклонениями от утвержденного Генплана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Фото пресс-службы акимата Алматы

Как рассказывают в акимате, исковое заявление о сносе было направлено в Бостандыкский районный суд еще в марте 2020 года, но судебные разбирательства продолжались более трех лет из-за апелляционных жалоб и новых обстоятельств дела.

В мае 2021 года выяснилось, что собственник продал земельный участок. Управление градостроительного контроля Алматы подало иск о признании сделки незаконной.

«Суд признал сделку недействительной, решение о сносе оставил без изменений. После рассмотрения кассационной жалобы решение о сносе было подтверждено Верховным судом и судебный исполнитель назначил дату начала работ. В результате многолетних судебных разбирательств начат принудительный снос объекта», – заключили в акимате.

Бизнес-центр находится севернее улицы Экспериментальной, восточнее улицы Ходжанова.