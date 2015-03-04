Бизнеса женское лицо Свежий выпуск 835 Наталья ХАЙКИНА

На конференцию приехали более 120 участниц – женщины-предпринимательницы из Астаны, Алматы, Тараза, Кызылорды, Талдыкоргана и ЮКО, а также эксперты в области микрофинансирования, представители государственных и финансовых институтов РК, деловых ассоциаций и других структур поддержки бизнеса.

В нынешнем году конференция посвящена 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. В приветственном слове заместитель акима области Ербол Садыр подчеркнул, что проводимая акиматом гендерная политика позволяет женщинам реализовать себя не только в семье, но и бизнесе.

– На данный момент в ЮКО по программе ПИИР реализуется 223 проек­та, 20 из них – под управлением женщин, – отметил Е. Садыр. – Что касается данной конференции, то переоценить ее значимость сложно, ведь именно здесь женщины-предпринимательницы делятся опытом, общаются, а благодаря этому развивается бизнес.

«Бизнес выбирает толерантность», именно так, как рассказала директор южноказахстанского филиала микрофинансовой организации KMF Кульсара Сапарбекова, звучит тема нынешней конференции. Если раньше это мероприятие было областного масштаба, то в нынешнем году получило статус регионального.

– Инициаторами проведения конференции стали южноказахстанские бизнес-леди, – отметила К. Сапарбекова. – Сегодня здесь собралась в основном молодежь, у которой есть креативные бизнес-идеи, но в то же время отсутствует опыт. Мы делимся с молодыми своими знаниями. Ведь в конечном итоге цель мероприятия – развитие деловой активности женщин, возможность обсудить актуальные темы, получить практические знания. Но самое главное – наладить деловые связи.

В KMF кредитуются более 33 тыс. человек, а по всему Казахстану – свыше 130 тыс. И 70% из них – женщины. На конференции было отмечено, что количество представительниц прекрас­ного пола в отечественном бизнесе постоянно увеличивается.



