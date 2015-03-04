Бизнеса женское лицо

Свежий выпуск
835
Наталья ХАЙКИНА
На конференцию приехали более 120 участниц – женщины-предпринимательницы из Астаны, Алматы, Тараза, Кызылорды, Талдыкоргана и ЮКО, а также эксперты в области микрофинансирования, представители государственных и финансовых институтов РК, деловых ассоциаций и других структур поддержки бизнеса.
В нынешнем году конференция посвящена 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. В приветственном слове заместитель акима области Ербол Садыр подчеркнул, что проводимая акиматом гендерная политика позволяет женщинам реализовать себя не только в семье, но и бизнесе.
– На данный момент в ЮКО по программе ПИИР реализуется 223 проек­та, 20 из них – под управлением женщин, – отметил Е. Садыр. – Что касается данной конференции, то переоценить ее значимость сложно, ведь именно здесь женщины-предпринимательницы делятся опытом, общаются, а благодаря этому развивается бизнес.
«Бизнес выбирает толерантность», именно так, как рассказала директор южноказахстанского филиала микрофинансовой организации KMF Кульсара Сапарбекова, звучит тема нынешней конференции. Если раньше это мероприятие было областного масштаба, то в нынешнем году получило статус регионального.
– Инициаторами проведения конференции стали южноказахстанские бизнес-леди, – отметила К. Сапарбекова. – Сегодня здесь собралась в основном молодежь, у которой есть креативные бизнес-идеи, но в то же время отсутствует опыт. Мы делимся с молодыми своими знаниями. Ведь в конечном итоге цель мероприятия – развитие деловой активности женщин, возможность обсудить актуальные темы, получить практические знания. Но самое главное – наладить деловые связи.
В KMF кредитуются более 33 тыс. человек, а по всему Казахстану – свыше 130 тыс. И 70% из них – женщины. На конференции было отмечено, что количество представительниц прекрас­ного пола в отечественном бизнесе постоянно увеличивается.

Популярное

Все
С газом наметились подвижки
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
«Первое, что понравилось, был батут...»
Не заплатили за отдых детей
Перезагрузка отечественной науки: с чего начать?
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
Форму школьную купить – это вам не шутка
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
Навели порядок в ущелье
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
Выработать единый подход
Человек, о котором помнит народ
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Школьники провели каникулы в археологической экспедиции
Более 400 медалей завоевали наши школьники на предметных олимпиадах
Истоки лудомании – в семейных отношениях
Прозвучали стихи и песни
Отдых по полной программе
От традиций к новаторству
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Братские народы, объединенные общей целью
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии
На песке осталась обувь...
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США
Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием
Начните говорить на казахском сейчас!
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
В Приаралье продолжаются субботники
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Казахстан и Узбекистан нацелены достичь взаимного товарооборота в $10 млрд
Вернуть «чудо»-товар совсем непросто
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Руководителей компании-монополиста осудили за хищение
Полагаются лишь на дожди
Выведена лошадь новой породы
Намусорил – убери за собой!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]