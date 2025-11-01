Бизнесмен построил сквер и подарил его жителям Актобе

Общество
67

В Актобе сквер, построенный частным предпринимателем, передан в пользование жителям. Сквер расположен между домами №48 и №60 в жилом массиве Каргалы, его площадь составляет 1,3 гектара, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Зона отдыха построена на личные средства депутата Актюбинского областного маслихата Талгата Салфикова. Здесь есть мини-футбольное поле, качели, удобные скамейки и аттракционы для детей.

Сегодня аким области Асхат Шахаров посадил на территории сквера деревья. Тридцать сосен украсили зону отдыха.

В своем выступлении Асхат Шахаров отметил, что такие добрые дела способствуют повышению качества жизни горожан и создают условия для формирования у молодежи здорового образа жизни.

«Все эти работы осуществляются благодаря нашему единству и сплоченности. Пусть в стране будет мир и спокойствие. Сотрудничество государства и бизнеса - важный механизм развития региона. Такие инициативы не только украшают облик города, но и становятся ярким примером социальной ответственности», — сказал аким области.

Кроме того, глава региона выразил благодарность предпринимателю Талгату Салфикову за вклад в развитие городской инфраструктуры. Жители также выразили признательность за созданные удобства.

#Актобе #подарок #сквер

Популярное

Все
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Все заявления – в приоритетную повестку
Обновили рекорд юношеских азиад
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Превратить родину в цветущий сад
Под оком «Кибернадзора»
Полвека на волнах вдохновения
Актера наградили за спасение
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Дети требуют внимания
Возрождая знаменитый «апорт»
«Семей» и «Кайрат» выступают в Лиге чемпионов
Как жить без счастья?
Хор как символ единства
Alatau City – город, устремленный в будущее
Налажен выпуск кормового протеина
Свекле привольно и на севере
В условиях дефицита водных ресурсов
«Збени!»
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Голубое топливо пришло в Жетысу
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики
Моя страна – мой флаг
Историческая ответственность перед будущим
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Председатель агентства по делам госслужбы встретился с резе…
Представители Washington University изучают опыт программы …
В Астане простились с ветераном войны Василием Сердюковым
В области Жетысу появились еще три тематических мурала

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]