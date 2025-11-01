В Актобе сквер, построенный частным предпринимателем, передан в пользование жителям. Сквер расположен между домами №48 и №60 в жилом массиве Каргалы, его площадь составляет 1,3 гектара, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Зона отдыха построена на личные средства депутата Актюбинского областного маслихата Талгата Салфикова. Здесь есть мини-футбольное поле, качели, удобные скамейки и аттракционы для детей.

Сегодня аким области Асхат Шахаров посадил на территории сквера деревья. Тридцать сосен украсили зону отдыха.

В своем выступлении Асхат Шахаров отметил, что такие добрые дела способствуют повышению качества жизни горожан и создают условия для формирования у молодежи здорового образа жизни.

«Все эти работы осуществляются благодаря нашему единству и сплоченности. Пусть в стране будет мир и спокойствие. Сотрудничество государства и бизнеса - важный механизм развития региона. Такие инициативы не только украшают облик города, но и становятся ярким примером социальной ответственности», — сказал аким области.

Кроме того, глава региона выразил благодарность предпринимателю Талгату Салфикову за вклад в развитие городской инфраструктуры. Жители также выразили признательность за созданные удобства.