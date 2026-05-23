Квартиры для горожан

Более 1 000 квартир выкупит акимат Костанайской области у застройщиков для дальнейшей передачи их в аренду гражданам, относящимся к категории социально уязвимых слоев населения, стоящих в очереди. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. На эти цели планируется выделить 18,8 млрд тенге. Аренд­ные квартиры будут куплены в трех городах и 13 районах области. При этом аким Костаная Марат Жундубаев просит увеличить квоту. Городу, где сосредоточена основная масса населения, выделят всего 50 квартир в то время как Рудному – около 300.