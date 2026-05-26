Получили долгожданное жилье

Хорошая новость
Юлия Унжакова, область Улытау

В Сатпаеве 30 семьям, стоявшим в очереди на жилье, вручили ключи от квартир в пятиэтажном доме. Радости новоселов не было предела.

фото пресс-службы акимата области Улытау

Как отметил аким региона Дас­тан Рыспеков, с момента образования области в эксплуа­тацию здесь введено порядка 365 тыс. кв. м жилья. В этом году планируется завершить строительство домов общей площадью около 100 тыс. кв. м. Более 800 семей получат долгож­данные квартиры.

Благодаря проводимой работе по итогам января – марта текущего года область Улытау вошла в число лидеров в республике по темпам роста объемов строи­тельства. Для этого в том числе привлекаются инвестиции и возможности частных партнеров. Такой подход позволяет ускорить темпы возведения жилья и обновления существующего жилищного фонда.

Жительница Сатпаева Жаухар Ахметова, получившая ключи от квартиры в новой пятиэтажке, стояла в очереди на жилье долгих 16 лет. Для нее и ее семьи новоселье – большой праздник.

– Мы долго ждали этого дня, – рассказала она. – После образования области Улытау очередь на жилье начала продвигаться быстрее, и у нас появилась надеж­да. Сегодня мечта осуществилась. Это огромная радость для всей семьи. Выражаем искреннюю благодарность руководству области и города за поддержку.

Помимо строительства многоквартирных домов в регионе осуществляется модернизация коммунальной инфраструктуры.

#жилье #Сатпаев #квартиры #новоселье

