Получили долгожданное жилье Хорошая новость 26 мая 2026 г. 4:00 Юлия Унжакова, область Улытау В Сатпаеве 30 семьям, стоявшим в очереди на жилье, вручили ключи от квартир в пятиэтажном доме. Радости новоселов не было предела. фото пресс-службы акимата области Улытау Как отметил аким региона Дастан Рыспеков, с момента образования области в эксплуатацию здесь введено порядка 365 тыс. кв. м жилья. В этом году планируется завершить строительство домов общей площадью около 100 тыс. кв. м. Более 800 семей получат долгожданные квартиры. Благодаря проводимой работе по итогам января – марта текущего года область Улытау вошла в число лидеров в республике по темпам роста объемов строительства. Для этого в том числе привлекаются инвестиции и возможности частных партнеров. Такой подход позволяет ускорить темпы возведения жилья и обновления существующего жилищного фонда. Жительница Сатпаева Жаухар Ахметова, получившая ключи от квартиры в новой пятиэтажке, стояла в очереди на жилье долгих 16 лет. Для нее и ее семьи новоселье – большой праздник. – Мы долго ждали этого дня, – рассказала она. – После образования области Улытау очередь на жилье начала продвигаться быстрее, и у нас появилась надежда. Сегодня мечта осуществилась. Это огромная радость для всей семьи. Выражаем искреннюю благодарность руководству области и города за поддержку. Помимо строительства многоквартирных домов в регионе осуществляется модернизация коммунальной инфраструктуры. #жилье #Сатпаев #квартиры #новоселье