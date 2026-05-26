Преображается левобережье Сырдарьи

«Как подчеркивал Президент, доступное жилье – это не мечта, а реальность, которую мы обязаны создать для наших граждан. Мы и в дальнейшем будем строить современные дома. Для многих это гарантия стабильности и уверенности в завтраш­нем дне. В этом году на предоставление 2 400 квартир гражданам, стоящим в очереди, из бюджета предус­мотрено свыше 55 миллиардов тенге», – отметил аким области Мурат Ергешбаев.

В последние годы левый берег областного центра застраивается жильем и социальными объектами: здесь введены в эксплуатацию 136 многоквартирных жилых домов, 20 социальных и 13 предпринимательских объектов. Возводятся еще 25 многоэтажек и 20 бизнес-точек, а также больница и поликлиника. Численность жителей микрорайонов левобережья превысила 25 тыс. человек. Для разгрузки городских магистралей и устранения заторов планируется строительство еще одного четырехполосного автодорожного моста через Сырдарью из центра города.