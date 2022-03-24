Трудовой коллектив ТОО Kazakhmys Holding и жители Улытау-Жезказганского региона направили Президенту Казахстана благодарственное письмо.

В письме на имя Касым-Жомарта Токаева отмечено большое внимание жителей региона к новому Посланию, понимание важности стоящих перед страной на новом этапе развития задач и полная поддержка курса и действий Главы государства.

«Нас особо взволновали Ваши мысли о произошедших кровавых событиях, которые устроили террористы и внесли смуту в мирные митинги, о последствиях и уроках, полученных в результате этого горького опыта. Как Вы и сказали, те дни стали сложным испытанием для нашей независимости с 30-летней историей. В урегулировании тех «кровавых январских событий» Вы проявили стойкость духа, решительность, оперативное принятие решений. Мы особо чтим Вас за Вашу преданность выбранному делу в служении народу.

Мы знаем, какие сложные задачи стоят сегодня перед Вами. ...Мы глубоко верим, что Ваши жизненный опыт и знания, упорство и преданность своему народу помогут найти правильные решения при выходе из нынешнего положения. Ваши поручения и мысли касательно улучшения благосостояния народа и политического развития страны – решения, которые мы в полной мере поддерживаем», – говорится в письме.

Решение Главы государства о создании Улытауской области с центром в Жезказгане авторы письма назвали «великим подарком для священной земли Улытау».

«Теперь настал новый период перерождения Улытау-Жезказганского региона. Население региона, ветераны, работники производства, молодежь выражают Вам признательность и огромную благодарность за данное решение. Вместе с нами сегодня радуются и в Жетысу, и на земле Абая, и в городе Капчагае, которому будет присвоено имя великого деятеля Динмухамеда Кунаева. Мы убеж­дены, что отныне это начало светлых дней и великих реформ нового Казахстана», – подчеркивается в адресованном Президенту обращении.

В завершение члены трудового коллектива ТОО Kazakhmys Holding и жители Улытау-Жезказганского региона выразили готовность участвовать в выполнении поставленных Главой государства задач.

Письмо направлено от имени трудового коллектива ТОО Kazakhmys Holding (более 11 000 подписей) и жителей Улытау-Жезказганского региона.