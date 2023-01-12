Благодатная степь Карима Мынбаева

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Игорь Прохоров

Институт истории государства представил книгу серии «Ұлы дала тұлғалары» о жизненном пути и научной деятельности видного казахстанского ученого, организатора науки Карима Мынбаева.

Карим Мынбаев в годы Великой Отечественной войны защищал Родину, затем участ­вовал в подготовке выпуска столь необходимого стране каучука. К сожалению, его жизнь рано оборвалась.

– Имя Карима Мынбаева не забыто, о нем помнят казах­станцы, – говорит Буркитбай Аяган, заместитель директора института истории государства. – В свое время академик Веселовский сравнил Шокана Уалиханова с блестящим метеором, такую же метафору я бы применил и к Кариму Мынбаеву.

Карим Мынбаев (1906–1948) успел за отпущенное ему короткое время внести большой вклад в сельскохозяйственную науку и производство Казахстана. Он стал первым казахом – доктором биологических наук. В памяти современников он остался незаурядной личностью с невероятной харизмой и мощной созидательной энергией. Один из его проектов – возвращение к жизни бесплодной пустыни Бетпакдала – приобрел зримое воплощение.

Вот как вспоминал о нем писатель Сабит Муканов: «Карим Мынбаев был одним из моих близких друзей. Он был высоким, статным, красивым человеком с добродушным характером. Не терпел лжи, подлости, лицемерия. Всегда прямо говорил о том, что думает. Честолюбив. Был предан делу и своему слову. Ценил дружбу. Он не только познал науку, но и имел глубокое представление о культуре, литературе, искусстве. Был человеком начитанным, много повидавшим и с широкими взглядами. Ему по душе были частые встречи и общение с деятелями искусства, писателями. Поэтому иногда он любил брать с собой по административным или научным делам артистов или писателей».

Карим писал, что он сам иногда плакал, по-детски сильно переживая, что в его стране есть такая «проклятая» и непригодная для жизни земля, как Бетпакдала. В памяти Карима навсегда осталось неизгладимое детское впечатление об этой суровой пустыне. Мечта о том, чтобы превратить ее в благодатную для народа землю, не покидала его всю жизнь.

По словам доктора филологических наук, алашоведа Айгуль Исмаковой, Алихан Бокейханулы в свое время стал первым казахом, написавшим научный труд о плодородных землях, пригодных для скотоводства и земледелия, и богатстве недр Казахстана. Эти его работы еще не стали объектом исследования специалистов. Вполне вероятно, что Карим Мынбаев, будучи ученым-аграрником, получившим профессиональное образование в этой области, много работавшим в библио­теках, был знаком с этими работами лидера движения «Алаш» Алихана Бокейхан­улы, которые в 1920-х – начале 1930-х годов еще не были под запретом. Позднее, после войны, Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Жумабай Шаяхметов и глава правительства Нуртас Ондасынов поддержали научные проекты Карима Мынбаева и отправили его в экспедицию. Таким образом, в августе-сентябре 1947 года Карим Мынбаев начал всестороннее изучение Бетпакдалы.

Писатель, общественный и политический деятель Шерхан Муртаза уделял особое внимание открытиям ученого: «Летом 1947 года экспедиция во главе с Каримом Мынбаевым полностью объездила Бетпакдалу. В пустыне, в которой, как раньше думали, растет только лебеда, были обнаружены несколько видов растений: это и солянка деревцевидная, и кохия, и полынь сантолинная. А также житняк гребенчатый, селин перистый, рогач, солянка корявая, карагана, чий блес­тящий… Даже растет дерево туранга (тополь сизолистый) с огромной кроной… Увидевший все это своими глазами Карим воскликнул: «Это не Бетпакдала, это – Бакдала (Благодатная степь)». В Бакдале можно разводить скот, исчисляемый миллионами. Можно получать богатые урожаи. Она пре­доставляет неисчерпаемые возможности тому, кто сможет ими воспользоваться. Карим Мынбаев предсказал, что под Бетпакдалой есть огромные запасы воды. Он ставил целью через сотни колодцев ­вывести эту воду на поверхность ­земли». К сожалению, он не успел реализовать задуманное. Позже ученый Уфа Ахмедсафин сделал открытие, что под Бетпакдалой находятся значительные объе­мы воды.

«Если мы признаем Каныша Сатпаева выдающимся ученым, который исследовал полезные ископаемые и внес вклад в развитие тяжелой промышленности, то Карим Мынбаев занимает такое же место в сфере сельского хозяйства. Очевидно, если бы он не погиб во внезапной катастрофе, то достиг бы славы любимого народом Каныша Сатпаева», – такую оценку Кариму Мынбаеву дает ученый-биолог Айып Искаков.

Масштабные идеи и начинания Карима Мынбаева нашли воплощение в жизни и продолжают успешно развиваться. Его мечта о преобразовании пустыни Бетпакдала в цветущий плодородный регион стала реальностью. Перспективные планы трансформации пустынь, предложенные Каримом Мынбаевым, имеют общечеловеческое, глобальное значение для борьбы с голодом во всех регионах планеты. И Казахстан может занять лидирующую позицию в этом необходимом и благородном деле.

Впервые жизненный путь и научно-практические достижения Карима Мынбаева были освещены в книге историков Сейткали Дуйсена и Жабая Калиева, увидевшей свет на казахском языке в 2016 году в Астане. Новое издание на русском языке дополнено обширными материалами из семейного архива и личными воспоминаниями сына и дочери Карима Мынбаева. Читатель найдет много сведений о природе, богатой истории и фольклоре казахского народа, общественно-политической ситуации в Казахстане ­20–40-х годов прошлого века.

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