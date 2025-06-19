Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Успехи аграриев и переработчиков республики заметны, но, как и в любом другом секторе экономики, есть проблемные места. Об этом шла речь на международной конференции в Алматы. Организатором FOC 2025: Fats and Oils Conference выступила Национальная ассоциация переработчиков масличных культур (НАПМК).

Обращаясь к участникам мероприя­тия, председатель отраслевой ассоциа­ции Ядыкар Ибрагимов, в частности, отметил, что масложировая отрасль – одна из важнейших и перспективных отраслей АПК Казахстана, демонстрирующая стабильный рост показателей. Благодаря поддержке Правительства, направленной на развитие агропромышленного комплекса, за три истекших маркетинговых года перерабатывающие предприятия увеличили выпуск подсолнечного масла в 2,5 раза, а его экспорт – в 4,8 раза. Кроме того, за этот же период удалось стабилизировать отпускные цены маслозаводов на бутилированное масло для внутреннего рынка.

Данные результаты способствуют выполнению задач, поставленных Главой государства, по увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70% в течение трех лет, а также по наращиванию объемов несырьевого экспорта в два раза к 2025 году, которые фактически были достигнуты по масложировой продукции еще в 2024-м. Как подчеркнул спикер, по итогам 2023 и 2024 года Казахстан вошел в топ-10 мировых стран-экспортеров подсолнечного масла, а в среднесрочной перспективе планирует войти в топ-3 глобальных поставщиков этого продукта.

Согласно оценке отраслевых экс­пертов, это даст возможность приумножить валютную выручку от экс­порта растительных масел и шрота⁄жмыха в 3,5 раза – до 2 млрд долларов (фактический показатель экспорта за прошлый сезон – 562 млн долларов). Но для этого, по мнению Ядыкара Ибрагимова, необходимо проведение ускоренной диверсификации посевных площадей, а именно: переход от возделывания пшеницы на подсолнечник.

Емкость рынков сбыта растительных масел и шрота⁄жмыха, на которых казахстанская продукция конкурентоспособна, в текущее время оценивается в 43 млн тонн (Китай, страны Цент­ральной Азии, Европейского союза, Иран и Афганистан), что в 42 раза превышает текущий объем экспорта из республики.

Только в Китай, который занимает первое место по валютной выручке, за последние два сезона экспорт растительных масел и шрота вырос в 3,5 раза и составил 275 тыс. тонн, или 205 млн долларов. Этому способствовала в том числе совместная работа ассоциации с железнодорожниками по ежемесячному планированию отгрузок растительных масел цистернами. В целом Китай ежегодно импортирует более 18 млн тонн расти­тельных масел и шрота⁄жмыха от многих стран мира, а текущий объем экспорта из Казахстана не превышает и 2%, что свидетельствует о высоком экспортном потенциале республики.

Благодаря поддержке профильных министерств (торговли и интеграции, сельского хозяйства) 32 маслозавода Казахстана включены сегодня в реестр таможни Китая для экспорта подсолнечного шрота, и это позволит в текущем сезоне экспортировать масложировую продукцию на сумму от 240–250 млн долларов.

Как заявил глава НАПМК, Казахстан уже полностью обеспечивает не только себя, но и страны Центральной Азии высокобелковым кормом – подсолнечным шротом и жмыхом. Согласно недавно опубликованным данным Евро­комиссии, Казахстан вошел в

топ-3 экспортеров подсолнечного шрота в страны Европейского союза.

География поставок казахстанской масложировой продукции не ограничивается традиционными рынками, а из года в год расширяется.

Все это стало возможным за счет правильно выстроенной профильными министерствами стратегии. В среднесрочной перспективе наша республика полностью покроет потребность стран Центральной Азии в подсолнечном масле.

К примеру, в Таджикистане с 2022 по 2024 год доля Казах­стана в поставках растительных масел выросла до 74%, тогда как еще в 2017-м она не превышала 15%. За этот же период существенно увеличились поставки в Узбекистан, на долю масла из Казахстана в среднем приходится 56% импорта (в 2017-м – 13%). Ранее лидирующую позицию по поставке данной продукции в этом регионе занимала Россия. В текущем сезоне казахстанские маслозаводы начали экспортировать подсолнечное масло в Туркменистан (планируется и там занять долю не менее 50%).

Подтверждая слова главы НАПМК, вице-министр сельского хозяйства Баг­лан Бекбауов в своем обращении к маслоделам и аграриям заявил, что за счет создания привлекательных усло­вий развития отрасли в Казахстане наблюдается рост производственных мощностей переработки масличных культур. В результате за последние пять лет мы видим увеличение производства масла растительного на 55%, рост экспорта масла в 2,6 раза.

Эти слова вице-министра подтверж­даются предварительными данными ведомства по завершившейся посевной кампании: сельскохозяйственные культуры по стране размещены на площади в 23,7 млн га. При этом особое внимание уделено диверсификации структуры посевных площадей с учетом рекомендуемых севооборотов и рыночных трендов.

В результате увеличены площади под масличными культурами, они составили около 3,4 млн га, что на 0,5 млн га больше по сравнению с прошлым годом. Основную долю занимает подсолнечник. За последние пять лет его посевы увеличились более чем на 70%. В текущем году плантации подсолнечника увеличены до 1 млн 400 тыс. га. Эксперты заявляют, что эта цифра в итоге еще вырастет – до 1 млн 450 тыс. га. А к 2030 году планируется увеличение посевных площадей подсолнечника до 3,9–4 млн га.

Однако подсолнечник при всех его выгодах будет занимать порядка 80% масличных площадей, на остальных будут посеяны в порядке убывания рапс, соя, лен, сафлор, горчица, хлопок. Указанные площади позволят не только с лихвой обеспечить внутреннюю потребность республики, но и создадут условия для наращивания экспортного потенциала агропромышленного комплекса.