Основная цель мероприятия – развитие донорской культуры, популяризация добровольной сдачи крови и внесение вклада в спасение человеческих жизней.

В акции приняли участие члены общественного совета, волонтеры, активные горожане, а также сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. В результате более 200 доноров добровольно сдали кровь, сделав весомый вклад в выздоровление пациентов и сохранение их жизни.

«Для нас главная ценность этой акции – формирование донорской культуры в обществе. Каждая капля крови может спасти жизнь человека. Участие волонтеров и активных граждан в подобных инициативах – яркий показатель их гражданской ответственности и взаимной поддержки. В дальнейшем мы намерены проводить такие акции на регулярной основе, чтобы дарить надежду нуждающимся», – отметила руководитель общественного фонда «Qamqor Charity» Багдат Анарбаева.

По словам организаторов, подобные акции будут проводиться и в дальнейшем, способствуя развитию донорской культуры среди молодежи Алматы.