Глава АДГС ознакомил актив Алматы с ключевыми положениями нового закона о госслужбе

Общество
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание на мероприятии было уделено вопросам добропорядочности и кадрового обновления

Фото: АДГС

Сегодня председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай с рабочим визитом посетил Алматы. 

В рамках поездки он встретился с активом города и представил ключевые положения нового Закона «О государственной службе», направленного на дальнейшую модернизацию системы государственной службы и формирование сервисного государственного аппарата.

Открывая встречу, председатель Агентства напомнил слова Главы государства о том, что чиновники и руководители всех уровней должны твердо придерживаться принципа: «Не человек для государства, а государство для человека». Он подчеркнул, что государственные служащие должны руководствоваться идеей Справедливого Казахстана, закрепленной в новой Конституции, а также принципом «Закон и Порядок».

Дархан Жазықбай подробно остановился на основных новеллах нового Закона «О государственной службе». В частности, документ предусматривает закрепление миссии государственной службы, переход к сервисной модели взаимодействия с гражданами, повышение профессионализма государственного аппарата и цифровизацию кадровых процессов.

В рамках Закона формируется гибридная модель государственной службы, сочетающая преимущества карьерной и позиционной моделей. Теперь при отборе кандидатов будет учитываться их совокупный трудовой стаж, соответствующий функциональному направлению выбранной должности в государственной службе, квазигосударственном и частном секторах.

Особое внимание уделено вопросам добропорядочности и кадрового обновления. Законом вводится институт безупречной репутации, направленный на укрепление этических стандартов государственной службы. Для привлечения молодых и талантливых специалистов предусмотрен институт подготовки к поступлению на государственную службу.

Конкурсный отбор на государственную службу полностью переведен в цифровой формат и осуществляется через систему «Е-қызмет».

Кроме того, для служащих корпуса «Б» внедряется механизм горизонтального карьерного продвижения.

Отдельно были представлены результаты цифровизации сферы государственной службы. Было отмечено, что внедрение цифровой системы отбора обеспечило прозрачность и объективность конкурсных процедур. Также продолжается реализация программы «AI Qyzmet», направленной на развитие компетенций государственных служащих в сфере искусственного интеллекта. На сегодняшний день обучение по программе прошли около 60 тысяч государственных служащих по всей стране, в том числе более 2 700 — из Алматы.

В ходе встречи была затронута и тема формирования культуры нулевой терпимости к коррупции. По словам председателя Агентства, по результатам исследования Института «Қоғамдық пікір» 69% граждан выразили готовность лично участвовать в борьбе с коррупцией, что свидетельствует о росте общественной ответственности и укреплении гражданской позиции.

В рамках рабочей поездки председатель Агентства также встретился со студентами и молодежью в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени Қ. И. Сатпаева, где рассказал о возможностях поступления на государственную службу и мерах поддержки молодых специалистов.

В частности, для выпускников вузов, окончивших обучение с отличием (с GPA выше 3,33) предусмотрена возможность занятия низовых должностей на районном и сельском уровнях без прохождения конкурсного отбора. Благодаря данной мере по республике уже 860 выпускников были приняты на государственную службу, в том числе 4 выпускника университета имени Сатпаева.

Также были разъяснены преимущества Президентского молодежного кадрового резерва. С 2019 года в его состав вошли 450 молодых специалистов. Кроме того, в 2024 году впервые во всех регионах страны был проведен отбор в Региональный молодежный кадровый резерв, по итогам которого в резерв включены 546 человек, из них 41 -представитель Алматы.

При этом 13 выпускников Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева вошли в Президентский молодежный кадровый резерв, а 17 выпускников — в региональный резерв.

В ходе поездки Дархан Жазықбай наградил ветеранов государственной службы нагрудным знаком «Ветеран государственной службы». Ряду государственных служащих, образцово исполняющих свои должностные обязанности, а также активным студентам университета были вручены грамоты и благодарственные письма председателя Агентства.

По итогам визита Дархан Жазықбай дал интервью телеканалу «Almaty TV», в котором подробно рассказал о значении реформ, направленных на модернизацию государственной службы, основных новеллах нового закона и мерах по профилактике коррупции.

#Алматы #госслужба #реформа #АГДС

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