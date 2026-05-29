Жизнь после приговора

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Больше, чем просто надзор

Служба пробации – одна из самых незаметных для общества структур уголовно-исполнительной системы. На нее возложены контроль за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, и ресоциализация осужденных.

– Важно помочь человеку сохранить социальные связи, при необходимости трудоустроиться и не допустить повторного правонарушения, – начинает наш разговор начальник службы пробации Астанинского района города Актобе майор юстиции Кристина Булгак.

На учете в этом районе – 541 человек: 290 отбывают наказание в виде ограничения свободы, 44 – условно, 38 привлечены к общественным работам. Кроме того, под контролем находятся 130 граж­дан, которым запрещено занимать определенные должности или работать в отдельных сферах деятельности, и 39 женщин, получивших отсрочку в связи с наличием малолетних детей.

Пробационный контроль применяется к разным категориям осужденных. Решение о назначении наказания без изоляции от общества принимается судом с учетом всех обстоятельств дела и требований законодательства.

После вступления приговора в законную силу человека ставят на учет в службе пробации по месту жительства. Ему разъясняют порядок исполнения наказания, установленные судом ограничения и обязанности. Для каждого составляется индивидуальный график явок, и он регулярно отчитывается о поведении.

С этого момента контроль становится системным. Сотрудники службы проверяют его по месту жительства, проводят профилактические беседы, отслеживают выполнение возложенных судом обязанностей. При наличии официального трудоустройства инспекторы взаимодействуют с работодателями.

Такой формат работы требует постоянного сопровождения большого числа подучетных. В среднем один инспектор службы пробации ведет от 50 до 60 человек: начиная с постановки на учет и до завершения срока наказания.

Но, как отмечают сотрудники, одних контрольных мер недостаточно. Важно, чтобы подучетный не только соблюдал установленные судом ограничения, но и возвращался к нормальной социальной и трудовой жизни. Именно поэтому основным направлением работы остается ресоциализация осужденных.

Особое внимание уделяется трудоуст­ройству. По словам Кристины Булгак, наличие работы напрямую влияет на поведение и снижает риск повторных правонарушений.

– После постановки на учет осужденный обязан в течение месяца подтвердить факт трудоустройства. Если он не находит работу самостоятельно, мы направляем его в карьерный центр «Мансап» города Актобе и сопровождаем до работодателя, – отмечает она. – Если человек учится или просто не работает, он становится на учет в карьерном центре как безработный и получает пособие. На практике же большинство находят работу в срок.

В этом процессе задействованы и государственные механизмы занятости. Городской акимат ежегодно выделяет квоты для трудоустройства лиц, состоя­щих на пробационном контроле. Речь идет о рабочих местах, закрепленных за участниками программы на городских предприятиях. В этом году предусмот­рено 13 таких вакансий. На сегодняшний день по ним трудоустроены два человека. Один отбывает наказание за хулиганство, второй – за кражу. Сейчас они официально работают: оператором на заводе нефтяного оборудования и разнорабочим на предприятии, занимающимся добычей и переработкой нерудных материалов.

– Был случай, когда подучетный устроил­ся на работу вахтовым методом. Это допустимо, поскольку трудоустройство официальное, с подтверждающими документами от работодателя. В таких ситуациях мы корректируем график явок в службу пробации по месту жительства, – разъясняет Кристина Булгак.

Из 334 человек, находящихся на ограничении свободы и условном осуждении, безработными остаются меньше 30. Недавно еще пятеро в ходе ярмарки вакансий получили направления на собеседование. Есть и те, кто трудоуст­раивается самостоятельно и даже открывает собственный бизнес.

– Один актюбинец в 2024 году был осужден за кражу. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, однако суд заменил его на условный срок. После постановки на учет в службу пробации он прошел обучение на бизнес-курсах и получил грант. На эти средства мужчина открыл небольшое дело по очистке канализационных стоков и обслуживанию инженерных систем, – привела пример майор юстиции.

Вернуть доверие общества

В 2025 году в пилотном режиме было запущено цифровое приложение FSM Social. Через него служба пробации напрямую взаимодействует с центром поддержки семьи и другими профильными госструктурами, оперативно направляя заявки по каждому конкретному случаю.

Через приложение обработаны уже десятки обращений от людей, находящихся под контролем службы пробации. Часть из них касалась восстановления документов, оформления медицинской страховки и прикрепления к поликлинике, предоставления временного жилья в центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

– Приложение помогает решать воп­росы без визитов в кабинеты и бумажной волокиты. Служба пробации видит, когда заявка принята в работу и на каком этапе рассмотрения находится. Все изменения фиксируются в виде уведомлений. После отработки результат заносится в систему, а заявка закрывается только при фактическом оказании помощи, – говорит Кристина Булгак.

Прокуратура также имеет доступ к контролю за статусом обращений, что делает процесс прозрачным и исключает простаивание. На платформе формируются заявки на медпомощь и направления на лечение от наркотической или алкогольной зависимости. С начала года такие услуги оказали восьми осуж­денным, пятеро уже завершили курс.

– Для нас важно, чтобы человек сначала прошел терапию, а уже потом возвращался к остальным обязательствам. Это повышает шансы на нормальную адаптацию, – подчеркнула моя собеседница.

Совместно с прокуратурой города ведется работа с людьми, у которых заблокированы банковские счета из-за долгов по возмещению ущерба или алимен­там. Прокуратура направляет запрос судебным исполнителям для пересмотра графиков выплат и уменьшения долговой нагрузки. Это позволяет человеку официально трудоустроиться и постепенно закрывать свои обязательства.

Инспекторы помогают собрать документы и для единовременного пособия в 127 тыс. тенге для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и поставленных на пробационный учет. Таким образом, меры поддержки охватывают сразу несколько направлений, в том чис­ле медицинскую, социальную помощь, решение финансовых и бытовых вопросов, что в целом способствует возвращению человека к нормальной жизни.

Особое внимание в работе службы пробации уделяется волонтерству и социальной активности осужденных. В 2025 году служба заключила меморандум с актюбинским фондом «Продуктовая корзина», который обеспечил одеждой и обувью 40 осужденных и членов их семей. В этом году помощь также была оказана многодетным семьям в виде зимних вещей.

– Мы всегда рассказываем подучетным, кто и как оказывает поддержку. И знаете, среди них тоже есть отклик, – отмечает Кристина Булгак.

Так, одна женщина, осужденная за мошенничество, владела бутиком одеж­ды. И на свои средства она оплатила ремонт сломанных электронных браслетов десяти осужденным, а также передала одеж­ду и продукты семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

– Она пока что единственный волонтер в службе пробации, но уже есть желающие к ней присоединиться. Это хороший пример социальной ответственности. Мы включим этот факт в ее характеристику, и при рассмотрении вопроса о досрочном освобождении он также будет учитываться, – уточнила майор юстиции.

Служба пробации в Актобе показывает, что отбывание наказания может стать возможностью для перемен. Контроль, трудоустройство, цифровые сервисы и волонтерские инициативы создают среду, где осужденный может исправиться, вернуть доверие общества и обрести новую роль в жизни.

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