Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам

Общество

На своей странице в Insragram уполномоченный по правам ребенка в Казахстане обратилась к соотечественникам по случаю Международного дня защиты детей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорогие казахстанцы, друзья!

Сегодня отмечается Международный день защиты детей.

Каждому ребёнку посвящается, хочу повторить фразу, которую мы часто произносим на региональных совещаниях: «Ребенок — это высшее достояние. Забота о детях - главный приоритет государства».

Глава государства всегда уделяет особое внимание вопросам защиты и поддержки детей. Жизнь каждого ребенка важна, его права, благополучие и безопасность находятся под защитой государства. Для этого в стране приняты все необходимые законы, созданы и создаются спецслужбы. Каждый из вас может быть защитником ребенка. Главное - не бояться высказаться и сообщить об этом, если вам или другому ребенку нужна помощь.

Сегодня в Казахстане права детей утверждаются на законодательном и организационном уровнях. По поручению Президента в последующие годы проведены важные реформы, направленные на создание системы защиты детей и инфраструктуры, приняты законы и программы.

Все действующие механизмы и план действий на ближайшие годы, вопросы улучшения работы, внедрения новых методик, подготовки сотрудников, повышения заработной платы, а также решения текущих задач в сфере безопасности, социальной защиты, здравоохранения и образования нашли отражение в национальной стратегии и программе «Дети Казахстана».

Одно из важнейших событий в области защиты детей - создание в каждой структуре администрации отделов по правам ребенка по итогам работы, проводимой с 2024 года.

Их создание и обслуживание утверждены Законом «О правах ребенка», приняты все необходимые процедуры, приняты решения, формируется структура и персонал.

Это большое достижение для сферы защиты детей. Ранее в местной исполнительной системе не существовало индивидуальной структуры, занимающейся защитой прав детей.

 

#программа #День защиты детей #Закиева

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Каз…
Обеспечить единый стандарт помощи детям
Племенной смотр казахских тазы прошел в Мерке
Будем учиться общению

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]