Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам

На своей странице в Insragram уполномоченный по правам ребенка в Казахстане обратилась к соотечественникам по случаю Международного дня защиты детей, сообщает Kazpravda.kz
Дорогие казахстанцы, друзья!
Сегодня отмечается Международный день защиты детей.
Каждому ребёнку посвящается, хочу повторить фразу, которую мы часто произносим на региональных совещаниях: «Ребенок — это высшее достояние. Забота о детях - главный приоритет государства».
Глава государства всегда уделяет особое внимание вопросам защиты и поддержки детей. Жизнь каждого ребенка важна, его права, благополучие и безопасность находятся под защитой государства. Для этого в стране приняты все необходимые законы, созданы и создаются спецслужбы. Каждый из вас может быть защитником ребенка. Главное - не бояться высказаться и сообщить об этом, если вам или другому ребенку нужна помощь.
Сегодня в Казахстане права детей утверждаются на законодательном и организационном уровнях. По поручению Президента в последующие годы проведены важные реформы, направленные на создание системы защиты детей и инфраструктуры, приняты законы и программы.
Все действующие механизмы и план действий на ближайшие годы, вопросы улучшения работы, внедрения новых методик, подготовки сотрудников, повышения заработной платы, а также решения текущих задач в сфере безопасности, социальной защиты, здравоохранения и образования нашли отражение в национальной стратегии и программе «Дети Казахстана».
Одно из важнейших событий в области защиты детей - создание в каждой структуре администрации отделов по правам ребенка по итогам работы, проводимой с 2024 года.
Их создание и обслуживание утверждены Законом «О правах ребенка», приняты все необходимые процедуры, приняты решения, формируется структура и персонал.
Это большое достижение для сферы защиты детей. Ранее в местной исполнительной системе не существовало индивидуальной структуры, занимающейся защитой прав детей.