Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам

На своей странице в Insragram уполномоченный по правам ребенка в Казахстане обратилась к соотечественникам по случаю Международного дня защиты детей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорогие казахстанцы, друзья!



Сегодня отмечается Международный день защиты детей.

Каждому ребёнку посвящается, хочу повторить фразу, которую мы часто произносим на региональных совещаниях: «Ребенок — это высшее достояние. Забота о детях - главный приоритет государства».

Глава государства всегда уделяет особое внимание вопросам защиты и поддержки детей. Жизнь каждого ребенка важна, его права, благополучие и безопасность находятся под защитой государства. Для этого в стране приняты все необходимые законы, созданы и создаются спецслужбы. Каждый из вас может быть защитником ребенка. Главное - не бояться высказаться и сообщить об этом, если вам или другому ребенку нужна помощь.

Сегодня в Казахстане права детей утверждаются на законодательном и организационном уровнях. По поручению Президента в последующие годы проведены важные реформы, направленные на создание системы защиты детей и инфраструктуры, приняты законы и программы.

Все действующие механизмы и план действий на ближайшие годы, вопросы улучшения работы, внедрения новых методик, подготовки сотрудников, повышения заработной платы, а также решения текущих задач в сфере безопасности, социальной защиты, здравоохранения и образования нашли отражение в национальной стратегии и программе «Дети Казахстана».

Одно из важнейших событий в области защиты детей - создание в каждой структуре администрации отделов по правам ребенка по итогам работы, проводимой с 2024 года.

Их создание и обслуживание утверждены Законом «О правах ребенка», приняты все необходимые процедуры, приняты решения, формируется структура и персонал.

Это большое достижение для сферы защиты детей. Ранее в местной исполнительной системе не существовало индивидуальной структуры, занимающейся защитой прав детей.



